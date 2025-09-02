Više o ELON4AFD

$0.004038
+8.98%1D
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:30:17 (UTC+8)

Elon for AfD (ELON4AFD) Informacije o cijeni (USD)

$ 0.003547
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

Elon for AfD (ELON4AFD) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.004032. Tijekom protekla 24 sata, ELON4AFDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.003547 i najviše cijene $ 0.004373, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ELON4AFD je $ 0.2476248248952964, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00005718457428434.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ELON4AFD se promijenio za +0.64% u posljednjih sat vremena, +8.98% u posljednjih 24 sata i +0.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

No.5649

Trenutačna tržišna kapitalizacija Elon for AfD je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 55.51K. Količina u optjecaju ELON4AFD je 0.00, s ukupnom količinom od 999971569. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.03M.

Elon for AfD (ELON4AFD) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Elon for AfD za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

Danas$ +0.00033273+8.98%
30 dana$ +0.000024+0.59%
60 dana$ -0.0006-12.96%
90 dana$ -0.000682-14.47%
Elon for AfD promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ELON4AFD od $ +0.00033273 (+8.98%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Elon for AfD 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000024 (+0.59%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Elon for AfD 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ELON4AFD od $ -0.0006 (-12.96%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Elon for AfD 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000682 (-14.47%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Elon for AfD (ELON4AFD)?

Pogledajte Elon for AfD stranicu Povijest cijena sada.

Što je Elon for AfD (ELON4AFD)

Elon4AfD started as a lighthearted and humorous memecoin project but quickly evolved into a powerful and growing movement. It stands as a symbol of free speech, innovation, and sovereignty, bringing together a passionate community committed to driving meaningful change.

Elon for AfD dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskuseni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Elon for AfD ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ELON4AFD dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Elon for AfD na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Elon for AfD učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Elon for AfD Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Elon for AfD (ELON4AFD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Elon for AfD (ELON4AFD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Elon for AfD.

Provjerite Elon for AfD predviđanje cijene sada!

Elon for AfD (ELON4AFD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Elon for AfD (ELON4AFD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ELON4AFD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Elon for AfD (ELON4AFD)

Tražiš kako kupiti Elon for AfD? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Elon for AfD na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Za dublje razumijevanje Elon for AfD, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Elon for AfD web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Elon for AfD

Koliko Elon for AfD (ELON4AFD) vrijedi danas?
Cijena ELON4AFD uživo u USD je 0.004032 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ELON4AFD u USD?
Trenutačna cijena ELON4AFD u USD je $ 0.004032. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Elon for AfD?
Tržišna kapitalizacija za ELON4AFD je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ELON4AFD?
Količina u optjecaju za ELON4AFD je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ELON4AFD?
ELON4AFD je postigao ATH cijenu od 0.2476248248952964 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ELON4AFD?
ELON4AFD je vidio ATL cijenu od 0.00005718457428434 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ELON4AFD?
24-satni obujam trgovanja za ELON4AFD je $ 55.51K USD.
Hoće li ELON4AFD još narasti ove godine?
ELON4AFD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ELON4AFD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:30:17 (UTC+8)

Elon for AfD (ELON4AFD) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

