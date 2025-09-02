Elon for AfD (ELON4AFD) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.003547
24-satna najniža cijena
$ 0.004373
24-satna najviša cijena
$ 0.003547
$ 0.004373
$ 0.2476248248952964
$ 0.00005718457428434
+0.64%
+8.98%
+0.54%
+0.54%
Elon for AfD (ELON4AFD) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.004032. Tijekom protekla 24 sata, ELON4AFDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.003547 i najviše cijene $ 0.004373, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ELON4AFD je $ 0.2476248248952964, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00005718457428434.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ELON4AFD se promijenio za +0.64% u posljednjih sat vremena, +8.98% u posljednjih 24 sata i +0.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Elon for AfD (ELON4AFD)
No.5649
$ 0.00
$ 55.51K
$ 4.03M
0.00
999,971,569
SOL
Trenutačna tržišna kapitalizacija Elon for AfD je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 55.51K. Količina u optjecaju ELON4AFD je 0.00, s ukupnom količinom od 999971569. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.03M.
Elon for AfD (ELON4AFD) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Elon for AfD za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.00033273
+8.98%
30 dana
$ +0.000024
+0.59%
60 dana
$ -0.0006
-12.96%
90 dana
$ -0.000682
-14.47%
Elon for AfD promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u ELON4AFD od $ +0.00033273 (+8.98%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Elon for AfD 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000024 (+0.59%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Elon for AfD 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ELON4AFD od $ -0.0006 (-12.96%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Elon for AfD 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000682 (-14.47%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Elon for AfD (ELON4AFD)?
Elon4AfD started as a lighthearted and humorous memecoin project but quickly evolved into a powerful and growing movement. It stands as a symbol of free speech, innovation, and sovereignty, bringing together a passionate community committed to driving meaningful change.
Elon for AfD Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Elon for AfD (ELON4AFD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Elon for AfD (ELON4AFD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Elon for AfD.
Razumijevanje tokenomike Elon for AfD (ELON4AFD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ELON4AFD opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Elon for AfD (ELON4AFD)
