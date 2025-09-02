Dogelon Mars (ELON) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0000000971. Tijekom protekla 24 sata, ELONtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0000000967 i najviše cijene $ 0.0000001032, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ELON je $ 0.00003263, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ELON se promijenio za -1.83% u posljednjih sat vremena, -2.01% u posljednjih 24 sata i -4.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Dogelon Mars (ELON)
Trenutačna tržišna kapitalizacija Dogelon Mars je $ 53.37M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 87.39K. Količina u optjecaju ELON je 549.65T, s ukupnom količinom od 1000000000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 97.10M.
Dogelon Mars (ELON) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Dogelon Mars za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.000000001992
-2.01%
30 dana
$ -0.0000000086
-8.14%
60 dana
$ -0.0000000233
-19.36%
90 dana
$ -0.0000000385
-28.40%
Dogelon Mars promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u ELON od $ -0.000000001992 (-2.01%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Dogelon Mars 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0000000086 (-8.14%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Dogelon Mars 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ELON od $ -0.0000000233 (-19.36%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Dogelon Mars 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0000000385 (-28.40%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
In the year 2420 a young Dogelon was born onto the beautiful red sands of Mars where he would live peacefully alongside his family. Together they worked hard to develop their expanding colony into a hub of technology that would bring prosperity to all life across the galaxy. This development continued until the dreaded arrival of the Annihilators who would chase young Dogelon backwards through time and space where he would find refuge on planet Earth and begin a new journey.
Dogelon Mars dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Dogelon Mars ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti ELON dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Dogelon Mars na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Dogelon Mars učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Dogelon Mars Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Dogelon Mars (ELON) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Dogelon Mars (ELON) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Dogelon Mars.
Razumijevanje tokenomike Dogelon Mars (ELON) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ELON opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Dogelon Mars (ELON)
Tražiš kako kupiti Dogelon Mars? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Dogelon Mars na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
