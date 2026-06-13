CUPSEY Cijena danas

Trenutačna cijena CUPSEY (CUPSEY) danas je $ 0.00061306, s promjenom od 8.55% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CUPSEY u USD je $ 0.00061306 po CUPSEY.

CUPSEY trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 612,793, s količinom u optjecaju od 999.57M CUPSEY. Tijekom posljednja 24 sata, CUPSEY trgovao je između $ 0.00054567 (niska) i $ 0.00062596 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00095921, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00044094.

U kratkoročnim performansama, CUPSEY se kretao -0.45% u posljednjem satu i +3.09% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 8.39K.

Informacije o tržištu CUPSEY (CUPSEY)

Tržišna kapitalizacija $ 612.79K$ 612.79K $ 612.79K Obujam (24 sata) $ 8.39K$ 8.39K $ 8.39K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 612.79K$ 612.79K $ 612.79K Količina u optjecaju 999.57M 999.57M 999.57M Ukupna količina 999,566,742.535116 999,566,742.535116 999,566,742.535116

Trenutačna tržišna kapitalizacija CUPSEY je $ 612.79K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 8.39K. Količina u optjecaju CUPSEY je 999.57M, s ukupnom količinom od 999566742.535116. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 612.79K.