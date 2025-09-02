Više o CLANKER

tokenbot Cijena(CLANKER)

1 CLANKER u USD cijena uživo:

$38.55
$38.55$38.55
-2.77%1D
Grafikon aktualnih cijena tokenbot (CLANKER)
tokenbot (CLANKER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 37.99
$ 37.99$ 37.99
24-satna najniža cijena
$ 42.67
$ 42.67$ 42.67
24-satna najviša cijena

$ 37.99
$ 37.99$ 37.99

$ 42.67
$ 42.67$ 42.67

$ 193.10932668810565
$ 193.10932668810565$ 193.10932668810565

$ 0.003874854309073287
$ 0.003874854309073287$ 0.003874854309073287

-1.51%

-2.77%

-25.47%

-25.47%

tokenbot (CLANKER) cijena u stvarnom vremenu je $ 38.55. Tijekom protekla 24 sata, CLANKERtrgovalo je između najniže cijene $ 37.99 i najviše cijene $ 42.67, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CLANKER je $ 193.10932668810565, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.003874854309073287.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CLANKER se promijenio za -1.51% u posljednjih sat vremena, -2.77% u posljednjih 24 sata i -25.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu tokenbot (CLANKER)

No.635

$ 38.55M
$ 38.55M$ 38.55M

$ 94.59K
$ 94.59K$ 94.59K

$ 38.55M
$ 38.55M$ 38.55M

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000
1,000,000 1,000,000

1,000,000
1,000,000 1,000,000

100.00%

BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija tokenbot je $ 38.55M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 94.59K. Količina u optjecaju CLANKER je 1.00M, s ukupnom količinom od 1000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 38.55M.

tokenbot (CLANKER) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena tokenbot za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -1.0983-2.77%
30 dana$ -5.03-11.55%
60 dana$ -4.15-9.72%
90 dana$ +13.21+52.13%
tokenbot promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u CLANKER od $ -1.0983 (-2.77%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

tokenbot 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -5.03 (-11.55%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

tokenbot 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CLANKER od $ -4.15 (-9.72%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

tokenbot 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +13.21 (+52.13%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena tokenbot (CLANKER)?

Pogledajte tokenbot stranicu Povijest cijena sada.

Što je tokenbot (CLANKER)

CLANKER is a meme coin on the Base chain.

tokenbot dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje tokenbot ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

tokenbot Predviđanje cijene (USD)

Koliko će tokenbot (CLANKER) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših tokenbot (CLANKER) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za tokenbot.

Provjerite tokenbot predviđanje cijene sada!

tokenbot (CLANKER) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike tokenbot (CLANKER) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CLANKER opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti tokenbot (CLANKER)

Tražiš kako kupiti tokenbot? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti tokenbot na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak.

CLANKER u lokalnim valutama

1 tokenbot(CLANKER) u VND
1,014,443.25
1 tokenbot(CLANKER) u AUD
A$58.596
1 tokenbot(CLANKER) u GBP
28.1415
1 tokenbot(CLANKER) u EUR
32.7675
1 tokenbot(CLANKER) u USD
$38.55
1 tokenbot(CLANKER) u MYR
RM162.681
1 tokenbot(CLANKER) u TRY
1,584.7905
1 tokenbot(CLANKER) u JPY
¥5,666.85
1 tokenbot(CLANKER) u ARS
ARS$53,099.1555
1 tokenbot(CLANKER) u RUB
3,105.588
1 tokenbot(CLANKER) u INR
3,392.4
1 tokenbot(CLANKER) u IDR
Rp631,967.112
1 tokenbot(CLANKER) u KRW
53,690.5125
1 tokenbot(CLANKER) u PHP
2,201.976
1 tokenbot(CLANKER) u EGP
￡E.1,870.446
1 tokenbot(CLANKER) u BRL
R$209.712
1 tokenbot(CLANKER) u CAD
C$52.8135
1 tokenbot(CLANKER) u BDT
4,684.9815
1 tokenbot(CLANKER) u NGN
58,944.8775
1 tokenbot(CLANKER) u COP
$154,819.113
1 tokenbot(CLANKER) u ZAR
R.678.48
1 tokenbot(CLANKER) u UAH
1,594.8135
1 tokenbot(CLANKER) u VES
Bs5,628.3
1 tokenbot(CLANKER) u CLP
$37,393.5
1 tokenbot(CLANKER) u PKR
Rs10,923.528
1 tokenbot(CLANKER) u KZT
20,747.9955
1 tokenbot(CLANKER) u THB
฿1,245.165
1 tokenbot(CLANKER) u TWD
NT$1,180.401
1 tokenbot(CLANKER) u AED
د.إ141.4785
1 tokenbot(CLANKER) u CHF
Fr30.84
1 tokenbot(CLANKER) u HKD
HK$300.3045
1 tokenbot(CLANKER) u AMD
֏14,736.123
1 tokenbot(CLANKER) u MAD
.د.م346.179
1 tokenbot(CLANKER) u MXN
$718.1865
1 tokenbot(CLANKER) u SAR
ريال144.5625
1 tokenbot(CLANKER) u PLN
139.9365
1 tokenbot(CLANKER) u RON
лв166.9215
1 tokenbot(CLANKER) u SEK
kr361.9845
1 tokenbot(CLANKER) u BGN
лв64.3785
1 tokenbot(CLANKER) u HUF
Ft13,010.2395
1 tokenbot(CLANKER) u CZK
803.7675
1 tokenbot(CLANKER) u KWD
د.ك11.75775
1 tokenbot(CLANKER) u ILS
129.1425
1 tokenbot(CLANKER) u AOA
Kz35,141.0235
1 tokenbot(CLANKER) u BHD
.د.ب14.4948
1 tokenbot(CLANKER) u BMD
$38.55
1 tokenbot(CLANKER) u DKK
kr245.5635
1 tokenbot(CLANKER) u HNL
L1,008.468
1 tokenbot(CLANKER) u MUR
1,765.59
1 tokenbot(CLANKER) u NAD
$676.938
1 tokenbot(CLANKER) u NOK
kr385.5
1 tokenbot(CLANKER) u NZD
$65.1495
1 tokenbot(CLANKER) u PAB
B/.38.55
1 tokenbot(CLANKER) u PGK
K163.0665
1 tokenbot(CLANKER) u QAR
ر.ق140.322
1 tokenbot(CLANKER) u RSD
дин.3,858.084

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o tokenbot

Koliko tokenbot (CLANKER) vrijedi danas?
Cijena CLANKER uživo u USD je 38.55 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CLANKER u USD?
Trenutačna cijena CLANKER u USD je $ 38.55. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija tokenbot?
Tržišna kapitalizacija za CLANKER je $ 38.55M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CLANKER?
Količina u optjecaju za CLANKER je 1.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CLANKER?
CLANKER je postigao ATH cijenu od 193.10932668810565 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CLANKER?
CLANKER je vidio ATL cijenu od 0.003874854309073287 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CLANKER?
24-satni obujam trgovanja za CLANKER je $ 94.59K USD.
Hoće li CLANKER još narasti ove godine?
CLANKER mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CLANKER predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:20:45 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

