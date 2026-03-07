BUTTCOIN Cijena danas

Trenutačna cijena BUTTCOIN (BUTTCOIN) danas je $ 0.011874, s promjenom od 8.89% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BUTTCOIN u USD je $ 0.011874 po BUTTCOIN.

BUTTCOIN trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- BUTTCOIN. Tijekom posljednja 24 sata, BUTTCOIN trgovao je između $ 0.011781 (niska) i $ 0.01475 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, BUTTCOIN se kretao -3.11% u posljednjem satu i +20.70% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 59.93K.

Informacije o tržištu BUTTCOIN (BUTTCOIN)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujom (24 sata) $ 59.93K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 0.00 Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina ---- -- Javni blockchain SOL

