Ava AI Logotip

Ava AI Cijena(AVAAI)

1 AVAAI u USD cijena uživo:

$0.02273
-15.15%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Ava AI (AVAAI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:03:43 (UTC+8)

Ava AI (AVAAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.02234
24-satna najniža cijena
$ 0.02944
24-satna najviša cijena

$ 0.02234
$ 0.02944
$ 0.33547388338563844
$ 0.011283386189164465
-2.91%

-15.15%

-6.11%

-6.11%

Ava AI (AVAAI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.02276. Tijekom protekla 24 sata, AVAAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.02234 i najviše cijene $ 0.02944, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AVAAI je $ 0.33547388338563844, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.011283386189164465.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AVAAI se promijenio za -2.91% u posljednjih sat vremena, -15.15% u posljednjih 24 sata i -6.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ava AI (AVAAI)

No.796

$ 22.76M
$ 285.01K
$ 22.76M
999.99M
999,995,926.72
999,994,070
99.99%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ava AI je $ 22.76M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 285.01K. Količina u optjecaju AVAAI je 999.99M, s ukupnom količinom od 999994070. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 22.76M.

Ava AI (AVAAI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Ava AI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0040585-15.15%
30 dana$ -0.00268-10.54%
60 dana$ -0.00871-27.68%
90 dana$ -0.0204-47.27%
Ava AI promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u AVAAI od $ -0.0040585 (-15.15%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Ava AI 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00268 (-10.54%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Ava AI 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u AVAAI od $ -0.00871 (-27.68%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Ava AI 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0204 (-47.27%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Ava AI (AVAAI)?

Pogledajte Ava AI stranicu Povijest cijena sada.

Što je Ava AI (AVAAI)

AVAAI is a meme coin.

Ava AI dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Ava AI ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti AVAAI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Ava AI na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Ava AI učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Ava AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Ava AI (AVAAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ava AI (AVAAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ava AI.

Provjerite Ava AI predviđanje cijene sada!

Ava AI (AVAAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Ava AI (AVAAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AVAAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Ava AI (AVAAI)

Tražiš kako kupiti Ava AI? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Ava AI na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

AVAAI u lokalnim valutama

1 Ava AI(AVAAI) u VND
598.9294
1 Ava AI(AVAAI) u AUD
A$0.0345952
1 Ava AI(AVAAI) u GBP
0.0166148
1 Ava AI(AVAAI) u EUR
0.019346
1 Ava AI(AVAAI) u USD
$0.02276
1 Ava AI(AVAAI) u MYR
RM0.0960472
1 Ava AI(AVAAI) u TRY
0.9361188
1 Ava AI(AVAAI) u JPY
¥3.34572
1 Ava AI(AVAAI) u ARS
ARS$31.3498516
1 Ava AI(AVAAI) u RUB
1.8335456
1 Ava AI(AVAAI) u INR
2.0026524
1 Ava AI(AVAAI) u IDR
Rp373.1146944
1 Ava AI(AVAAI) u KRW
31.69899
1 Ava AI(AVAAI) u PHP
1.2991408
1 Ava AI(AVAAI) u EGP
￡E.1.1045428
1 Ava AI(AVAAI) u BRL
R$0.1235868
1 Ava AI(AVAAI) u CAD
C$0.0311812
1 Ava AI(AVAAI) u BDT
2.7660228
1 Ava AI(AVAAI) u NGN
34.8544364
1 Ava AI(AVAAI) u COP
$91.4055256
1 Ava AI(AVAAI) u ZAR
R.0.4008036
1 Ava AI(AVAAI) u UAH
0.9415812
1 Ava AI(AVAAI) u VES
Bs3.32296
1 Ava AI(AVAAI) u CLP
$22.00892
1 Ava AI(AVAAI) u PKR
Rs6.4492736
1 Ava AI(AVAAI) u KZT
12.2496596
1 Ava AI(AVAAI) u THB
฿0.7353756
1 Ava AI(AVAAI) u TWD
NT$0.6969112
1 Ava AI(AVAAI) u AED
د.إ0.0835292
1 Ava AI(AVAAI) u CHF
Fr0.018208
1 Ava AI(AVAAI) u HKD
HK$0.1773004
1 Ava AI(AVAAI) u AMD
֏8.6902232
1 Ava AI(AVAAI) u MAD
.د.م0.2043848
1 Ava AI(AVAAI) u MXN
$0.4242464
1 Ava AI(AVAAI) u SAR
ريال0.08535
1 Ava AI(AVAAI) u PLN
0.0826188
1 Ava AI(AVAAI) u RON
лв0.0985508
1 Ava AI(AVAAI) u SEK
kr0.2137164
1 Ava AI(AVAAI) u BGN
лв0.0377816
1 Ava AI(AVAAI) u HUF
Ft7.6812724
1 Ava AI(AVAAI) u CZK
0.474546
1 Ava AI(AVAAI) u KWD
د.ك0.0069418
1 Ava AI(AVAAI) u ILS
0.076246
1 Ava AI(AVAAI) u AOA
Kz20.7473332
1 Ava AI(AVAAI) u BHD
.د.ب0.00855776
1 Ava AI(AVAAI) u BMD
$0.02276
1 Ava AI(AVAAI) u DKK
kr0.1449812
1 Ava AI(AVAAI) u HNL
L0.5954016
1 Ava AI(AVAAI) u MUR
1.042408
1 Ava AI(AVAAI) u NAD
$0.3996656
1 Ava AI(AVAAI) u NOK
kr0.2273724
1 Ava AI(AVAAI) u NZD
$0.0384644
1 Ava AI(AVAAI) u PAB
B/.0.02276
1 Ava AI(AVAAI) u PGK
K0.0962748
1 Ava AI(AVAAI) u QAR
ر.ق0.0828464
1 Ava AI(AVAAI) u RSD
дин.2.2766828

Ava AI Resurs

Za dublje razumijevanje Ava AI, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Ava AI web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Ava AI

Koliko Ava AI (AVAAI) vrijedi danas?
Cijena AVAAI uživo u USD je 0.02276 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AVAAI u USD?
Trenutačna cijena AVAAI u USD je $ 0.02276. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Ava AI?
Tržišna kapitalizacija za AVAAI je $ 22.76M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AVAAI?
Količina u optjecaju za AVAAI je 999.99M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AVAAI?
AVAAI je postigao ATH cijenu od 0.33547388338563844 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AVAAI?
AVAAI je vidio ATL cijenu od 0.011283386189164465 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AVAAI?
24-satni obujam trgovanja za AVAAI je $ 285.01K USD.
Hoće li AVAAI još narasti ove godine?
AVAAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AVAAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

