888 (888) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00885504 $ 0.00885504 $ 0.00885504 24-satna najniža cijena $ 0.00933074 $ 0.00933074 $ 0.00933074 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00885504$ 0.00885504 $ 0.00885504 24-satna najviša cijena $ 0.00933074$ 0.00933074 $ 0.00933074 Najviša cijena ikada $ 0.24719$ 0.24719 $ 0.24719 Najniža cijena $ 0.00531972$ 0.00531972 $ 0.00531972 Promjena cijene (1H) -0.30% Promjena cijene (1D) +0.23% Promjena cijene (7D) +0.77% Promjena cijene (7D) +0.77%

888 (888) cijena u stvarnom vremenu je $0.00925631. Tijekom protekla 24 sata, 888trgovalo je između najniže cijene $ 0.00885504 i najviše cijene $ 0.00933074, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena 888 je $ 0.24719, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00531972.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, 888 se promijenio za -0.30% u posljednjih sat vremena, +0.23% u posljednjih 24 sata i +0.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu 888 (888)

Tržišna kapitalizacija $ 822.63K$ 822.63K $ 822.63K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 822.63K$ 822.63K $ 822.63K Količina u optjecaju 88.85M 88.85M 88.85M Ukupna količina 88,853,975.8093069 88,853,975.8093069 88,853,975.8093069

Trenutačna tržišna kapitalizacija 888 je $ 822.63K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju 888 je 88.85M, s ukupnom količinom od 88853975.8093069. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 822.63K.