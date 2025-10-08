Informations sur le prix de MicroStrategy xStock (MSTRX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 333.03 $ 333.03 $ 333.03 Bas 24 h $ 360.32 $ 360.32 $ 360.32 Haut 24 h Bas 24 h $ 333.03$ 333.03 $ 333.03 Haut 24 h $ 360.32$ 360.32 $ 360.32 Sommet historique $ 462.34$ 462.34 $ 462.34 Prix le plus bas $ 294.96$ 294.96 $ 294.96 Variation du prix (1 h) +0.66% Changement de prix (1J) -5.62% Variation du prix (7 j) +6.34% Variation du prix (7 j) +6.34%

Le prix en temps réel de MicroStrategy xStock (MSTRX) est de $336.94. Au cours des dernières 24 heures, MSTRX a évolué entre un minimum de $ 333.03 et un maximum de $ 360.32, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MSTRX est $ 462.34, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 294.96.

En termes de performance à court terme, MSTRX a évolué de +0.66% au cours de la dernière heure, -5.62% sur 24 heures et de +6.34% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour MicroStrategy xStock (MSTRX)

Capitalisation boursière $ 8.61M$ 8.61M $ 8.61M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 17.56M$ 17.56M $ 17.56M Offre en circulation 25.79K 25.79K 25.79K Offre totale 52,599.51388618 52,599.51388618 52,599.51388618

La capitalisation boursière actuelle de MicroStrategy xStock est de $ 8.61M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MSTRX est de 25.79K, avec une offre totale de 52599.51388618. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 17.56M.