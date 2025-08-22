Lisätietoja ZENY-rahakkeesta

ZENY-rahakkeen hintatiedot

ZENY-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ZENY-rahakkeen tokenomiikka

ZENY-rahakkeen hintaennuste

ZENY – hinta (ZENY)

Ei listattu

1ZENY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.076803
-0.60%1D
USD
Reaaliaikainen ZENY (ZENY) -hintakaavio
ZENY (ZENY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.075946
24 h:n matalin
$ 0.077583
24 h:n korkein

$ 0.075946
$ 0.077583
$ 0.14713
$ 0.072317
-0.37%

-0.65%

-0.37%

-0.37%

ZENY (ZENY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.076803. Viimeisen 24 tunnin aikana ZENY on vaihdellut alimmillaan $ 0.075946 ja korkeimmillaan $ 0.077583 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ZENY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.14713, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.072317.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ZENY on muuttunut -0.37% viimeisen tunnin aikana, -0.65% 24 tunnin aikana ja -0.37% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ZENY (ZENY) -rahakkeen markkinatiedot

$ 204.30K
--
$ 7.64M
2.67M
100,000,000.0
ZENY-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 204.30K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ZENY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.67M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 7.64M.

ZENY (ZENY) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana ZENY – USD -hinta muuttui $ -0.00050493886616036.
Viimeisten 30 päivän aikana ZENY – USD -hinnan muutos oli $ +0.0024985782.
Viimeisten 60 päivän aikana ZENY – USD -hinnan muutos oli $ -0.0314983695.
Viimeisten 90 päivän aikana ZENY – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00050493886616036-0.65%
30 päivää$ +0.0024985782+3.25%
60 päivää$ -0.0314983695-41.01%
90 päivää$ 0--

Mikä on ZENY (ZENY)

ReZipang is a next-generation Web3 project that seamlessly integrates the blockchain game Ennokuni, the creator support platform IchiOshiClub, and the profit-sharing token ZENY. Players can earn rewards by collecting in-game items and exchanging them for ZENY. The prize pool for ZENY is backed by revenue generated through IchiOshiClub, creating a unique system where real-world business success powers the in-game economy. Additionally, ZENY functions as a payment currency within IchiOshiClub, bridging the gap between virtual and real-world economies. By combining gameplay (“Play”), creator support (“Support”), and token-based earnings (“Earn”), ReZipang aims to build a sustainable and circular ecosystem.

ZENY (ZENY) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

ZENY-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ZENY (ZENY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ZENY (ZENY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ZENY-rahakkeelle.

Tarkista ZENY-rahakkeen hintaennuste nyt!

ZENY paikallisiin valuuttoihin

ZENY (ZENY) -rahakkeen tokenomiikka

ZENY (ZENY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ZENY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”ZENY (ZENY)”

Paljonko ZENY (ZENY) on arvoltaan tänään?
ZENY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.076803 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ZENY-USD-parin nykyinen hinta?
ZENY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.076803. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on ZENY-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ZENY markkina-arvo on $ 204.30K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ZENY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ZENY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.67M USD.
Mikä oli ZENY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ZENY saavutti ATH-hinnaksi 0.14713 USD.
Mikä oli ZENY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ZENY-rahakkeen ATL-hinta oli 0.072317 USD.
Mikä on ZENY-rahakkeen treidausvolyymi?
ZENY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ZENY tänä vuonna korkeammalle?
ZENY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ZENY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
