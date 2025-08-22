Lisätietoja TAXI-rahakkeesta

Robotaxi – hinta (TAXI)

Ei listattu

1TAXI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00896582
$0.00896582$0.00896582
-0.10%1D
USD
Reaaliaikainen Robotaxi (TAXI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:41:56 (UTC+8)

Robotaxi (TAXI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00895003
$ 0.00895003$ 0.00895003
24 h:n matalin
$ 0.00901321
$ 0.00901321$ 0.00901321
24 h:n korkein

$ 0.00895003
$ 0.00895003$ 0.00895003

$ 0.00901321
$ 0.00901321$ 0.00901321

$ 0.03189708
$ 0.03189708$ 0.03189708

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.12%

-11.68%

-11.68%

Robotaxi (TAXI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00896582. Viimeisen 24 tunnin aikana TAXI on vaihdellut alimmillaan $ 0.00895003 ja korkeimmillaan $ 0.00901321 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TAXI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.03189708, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TAXI on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -0.12% 24 tunnin aikana ja -11.68% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Robotaxi (TAXI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 896.58K
$ 896.58K$ 896.58K

--
----

$ 896.58K
$ 896.58K$ 896.58K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Robotaxi-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 896.58K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. TAXI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 896.58K.

Robotaxi (TAXI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Robotaxi – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Robotaxi – USD -hinnan muutos oli $ -0.0033770854.
Viimeisten 60 päivän aikana Robotaxi – USD -hinnan muutos oli $ -0.0028688660.
Viimeisten 90 päivän aikana Robotaxi – USD -hinnan muutos oli $ -0.002143807611949273.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.12%
30 päivää$ -0.0033770854-37.66%
60 päivää$ -0.0028688660-31.99%
90 päivää$ -0.002143807611949273-19.29%

Mikä on Robotaxi (TAXI)

INTRODUCING ROBOTAXI $TAXI Robotaxi (TAXI) is an Ethereum-based blockchain project created to honor Elon Musk's ambitious vision of a fully autonomous future. Musk's new groundbreaking plan centers around the development of Robotaxis — a fleet of self-driving Tesla vehicles designed to disrupt the traditional taxi industry. The Robotaxi: A Revolution in the Making The Robotaxi could redefine urban transportation as we know it. Without the need for human drivers, the robotaxi will be a more affordable, efficient, and sustainable alternative to modern transportation - the future is upon us! Tesla owners may be able to integrate their cars into the robotaxi fleet, generating a passive income stream while contributing to a smarter, more connected future of transportation.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Robotaxi (TAXI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Robotaxi-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Robotaxi (TAXI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Robotaxi (TAXI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Robotaxi-rahakkeelle.

Tarkista Robotaxi-rahakkeen hintaennuste nyt!

TAXI paikallisiin valuuttoihin

Robotaxi (TAXI) -rahakkeen tokenomiikka

Robotaxi (TAXI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TAXI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Robotaxi (TAXI)”

Paljonko Robotaxi (TAXI) on arvoltaan tänään?
TAXI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00896582 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TAXI-USD-parin nykyinen hinta?
TAXI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00896582. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Robotaxi-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TAXI markkina-arvo on $ 896.58K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TAXI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TAXI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M USD.
Mikä oli TAXI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TAXI saavutti ATH-hinnaksi 0.03189708 USD.
Mikä oli TAXI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TAXI-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on TAXI-rahakkeen treidausvolyymi?
TAXI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko TAXI tänä vuonna korkeammalle?
TAXI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TAXI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Robotaxi (TAXI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

