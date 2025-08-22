Lisätietoja USR-rahakkeesta

USR-rahakkeen hintatiedot

USR-rahakkeen valkoinen paperi

USR-rahakkeen virallinen verkkosivusto

USR-rahakkeen tokenomiikka

USR-rahakkeen hintaennuste

Resolv USR – hinta (USR)

1USR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.999462
$0.999462$0.999462
0.00%1D
Reaaliaikainen Resolv USR (USR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:11:22 (UTC+8)

Resolv USR (USR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.999461
$ 0.999461$ 0.999461
24 h:n matalin
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24 h:n korkein

$ 0.999461
$ 0.999461$ 0.999461

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.022
$ 1.022$ 1.022

$ 0.959194
$ 0.959194$ 0.959194

-0.02%

-0.05%

-0.11%

-0.11%

Resolv USR (USR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.999361. Viimeisen 24 tunnin aikana USR on vaihdellut alimmillaan $ 0.999461 ja korkeimmillaan $ 1.0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. USR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.022, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.959194.

Lyhyen aikavälin tuloksissa USR on muuttunut -0.02% viimeisen tunnin aikana, -0.05% 24 tunnin aikana ja -0.11% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Resolv USR (USR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 310.97M
$ 310.97M$ 310.97M

--
----

$ 310.97M
$ 310.97M$ 310.97M

311.13M
311.13M 311.13M

311,134,800.9066378
311,134,800.9066378 311,134,800.9066378

Resolv USR-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 310.97M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. USR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 311.13M ja sen kokonaistarjonta on 311134800.9066378. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 310.97M.

Resolv USR (USR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Resolv USR – USD -hinta muuttui $ -0.0005145239792065.
Viimeisten 30 päivän aikana Resolv USR – USD -hinnan muutos oli $ -0.0008471583.
Viimeisten 60 päivän aikana Resolv USR – USD -hinnan muutos oli $ -0.0001649945.
Viimeisten 90 päivän aikana Resolv USR – USD -hinnan muutos oli $ -0.0005780245713948.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0005145239792065-0.05%
30 päivää$ -0.0008471583-0.08%
60 päivää$ -0.0001649945-0.01%
90 päivää$ -0.0005780245713948-0.05%

Mikä on Resolv USR (USR)

Resolv is a protocol that maintains USR, an overcollateralized stablecoin natively backed by Ether (ETH). USR achieves its peg by hedging its collateral pool and maintaining a tokenized insurance fund called RLP. Users can stake USR to obtain the yield-bearing version called stUSR. USR is minted by depositing liquid assets, such as USDC or USDT, on 1:1 value basis. When USR is redeemed, a user receives a 1:1 equivalent to the notional amount.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa.

Resolv USR-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Resolv USR (USR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Resolv USR (USR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Resolv USR-rahakkeelle.

Tarkista Resolv USR-rahakkeen hintaennuste nyt!

USR paikallisiin valuuttoihin

Resolv USR (USR) -rahakkeen tokenomiikka

Resolv USR (USR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää USR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Resolv USR (USR)”

Paljonko Resolv USR (USR) on arvoltaan tänään?
USR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.999361 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on USR-USD-parin nykyinen hinta?
USR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.999361. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Resolv USR-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen USR markkina-arvo on $ 310.97M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on USR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
USR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 311.13M USD.
Mikä oli USR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
USR saavutti ATH-hinnaksi 1.022 USD.
Mikä oli USR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
USR-rahakkeen ATL-hinta oli 0.959194 USD.
Mikä on USR-rahakkeen treidausvolyymi?
USR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko USR tänä vuonna korkeammalle?
USR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso USR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
