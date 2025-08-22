Lisätietoja MITHR-rahakkeesta

MITHR-rahakkeen hintatiedot

MITHR-rahakkeen valkoinen paperi

MITHR-rahakkeen virallinen verkkosivusto

MITHR-rahakkeen tokenomiikka

MITHR-rahakkeen hintaennuste

Mithrandir Token-logo

Mithrandir Token – hinta (MITHR)

Ei listattu

1MITHR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00603049
$0.00603049$0.00603049
-1.70%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Mithrandir Token (MITHR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:23:15 (UTC+8)

Mithrandir Token (MITHR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00601315
$ 0.00601315$ 0.00601315
24 h:n matalin
$ 0.00617097
$ 0.00617097$ 0.00617097
24 h:n korkein

$ 0.00601315
$ 0.00601315$ 0.00601315

$ 0.00617097
$ 0.00617097$ 0.00617097

$ 0.00747245
$ 0.00747245$ 0.00747245

$ 0.00294158
$ 0.00294158$ 0.00294158

-0.30%

-1.72%

-12.42%

-12.42%

Mithrandir Token (MITHR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00603046. Viimeisen 24 tunnin aikana MITHR on vaihdellut alimmillaan $ 0.00601315 ja korkeimmillaan $ 0.00617097 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MITHR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00747245, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00294158.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MITHR on muuttunut -0.30% viimeisen tunnin aikana, -1.72% 24 tunnin aikana ja -12.42% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Mithrandir Token (MITHR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 167.51K
$ 167.51K$ 167.51K

--
----

$ 2.53M
$ 2.53M$ 2.53M

27.78M
27.78M 27.78M

420,000,000.0
420,000,000.0 420,000,000.0

Mithrandir Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 167.51K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MITHR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 27.78M ja sen kokonaistarjonta on 420000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.53M.

Mithrandir Token (MITHR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Mithrandir Token – USD -hinta muuttui $ -0.000105611003112025.
Viimeisten 30 päivän aikana Mithrandir Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.0002374427.
Viimeisten 60 päivän aikana Mithrandir Token – USD -hinnan muutos oli $ +0.0033342654.
Viimeisten 90 päivän aikana Mithrandir Token – USD -hinnan muutos oli $ +0.0009654967976589355.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000105611003112025-1.72%
30 päivää$ -0.0002374427-3.93%
60 päivää$ +0.0033342654+55.29%
90 päivää$ +0.0009654967976589355+19.06%

Mikä on Mithrandir Token (MITHR)

The MITHR Token is designed to reward you for taking care of the earth's ecosystem and carrying out educational actions on decentralized finance. At the Token Mithrandir project, we are convinced that the best way to provide added value to the crypto ecosystem is to help take care of the environment and take care of life. Therefore, if, for example, you plant a tree, or give educational talks, we reward you with MITHRANDIR Token (MITHR). The MITHR TOKEN Has real utility! You can exchange it for nights of accommodation in sustainable cabins, buy services and goods, exchange them for Books/eBooks at Imaginante publishing house, trade it on MinSwap, and many more things you can do with MITHR Token.

Mithrandir Token (MITHR) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Mithrandir Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Mithrandir Token (MITHR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Mithrandir Token (MITHR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Mithrandir Token-rahakkeelle.

Tarkista Mithrandir Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

MITHR paikallisiin valuuttoihin

Mithrandir Token (MITHR) -rahakkeen tokenomiikka

Mithrandir Token (MITHR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MITHR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Mithrandir Token (MITHR)”

Paljonko Mithrandir Token (MITHR) on arvoltaan tänään?
MITHR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00603046 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MITHR-USD-parin nykyinen hinta?
MITHR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00603046. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Mithrandir Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MITHR markkina-arvo on $ 167.51K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MITHR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MITHR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 27.78M USD.
Mikä oli MITHR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MITHR saavutti ATH-hinnaksi 0.00747245 USD.
Mikä oli MITHR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MITHR-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00294158 USD.
Mikä on MITHR-rahakkeen treidausvolyymi?
MITHR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MITHR tänä vuonna korkeammalle?
MITHR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MITHR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:23:15 (UTC+8)

Mithrandir Token (MITHR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

