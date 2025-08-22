Lisätietoja KOMPETE-rahakkeesta

KOMPETE-logo

KOMPETE – hinta (KOMPETE)

Ei listattu

1KOMPETE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00370909
$0.00370909
-0.10%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen KOMPETE (KOMPETE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:05:09 (UTC+8)

KOMPETE (KOMPETE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00361371
$ 0.00361371
24 h:n matalin
$ 0.00373488
$ 0.00373488
24 h:n korkein

$ 0.00361371
$ 0.00361371

$ 0.00373488
$ 0.00373488

$ 0.054923
$ 0.054923

$ 0.00130533
$ 0.00130533

+0.09%

-0.11%

-15.82%

-15.82%

KOMPETE (KOMPETE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00370635. Viimeisen 24 tunnin aikana KOMPETE on vaihdellut alimmillaan $ 0.00361371 ja korkeimmillaan $ 0.00373488 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KOMPETE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.054923, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00130533.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KOMPETE on muuttunut +0.09% viimeisen tunnin aikana, -0.11% 24 tunnin aikana ja -15.82% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

KOMPETE (KOMPETE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.51M
$ 2.51M

--
--

$ 3.15M
$ 3.15M

676.14M
676.14M

850,524,987.0
850,524,987.0

KOMPETE-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.51M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KOMPETE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 676.14M ja sen kokonaistarjonta on 850524987.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.15M.

KOMPETE (KOMPETE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana KOMPETE – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana KOMPETE – USD -hinnan muutos oli $ -0.0003565304.
Viimeisten 60 päivän aikana KOMPETE – USD -hinnan muutos oli $ +0.0008915828.
Viimeisten 90 päivän aikana KOMPETE – USD -hinnan muutos oli $ -0.002713681431095381.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.11%
30 päivää$ -0.0003565304-9.61%
60 päivää$ +0.0008915828+24.06%
90 päivää$ -0.002713681431095381-42.26%

Mikä on KOMPETE (KOMPETE)

KOMPETE is the ultimate online gaming metaverse platform, featuring popular games such as Battle Royale, Kart Race, Social Deduction, Basketball, and more coming soon! Powered by the KOMPETE Token, our ecosystem is revolutionizing the Play-to-Earn model, offering unmatched freedom and value for players. For the first time ever, players can own their items onchain, trade freely, and earn in a seamless experience. Our mission is simple: to bridge the gap between crypto and gaming by onboarding the mass market. KOMPETE is currently in early access, which means you're early!

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

KOMPETE (KOMPETE) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

KOMPETE-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon KOMPETE (KOMPETE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko KOMPETE (KOMPETE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita KOMPETE-rahakkeelle.

Tarkista KOMPETE-rahakkeen hintaennuste nyt!

KOMPETE paikallisiin valuuttoihin

KOMPETE (KOMPETE) -rahakkeen tokenomiikka

KOMPETE (KOMPETE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KOMPETE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”KOMPETE (KOMPETE)”

Paljonko KOMPETE (KOMPETE) on arvoltaan tänään?
KOMPETE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00370635 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KOMPETE-USD-parin nykyinen hinta?
KOMPETE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00370635. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on KOMPETE-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KOMPETE markkina-arvo on $ 2.51M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KOMPETE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KOMPETE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 676.14M USD.
Mikä oli KOMPETE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KOMPETE saavutti ATH-hinnaksi 0.054923 USD.
Mikä oli KOMPETE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KOMPETE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00130533 USD.
Mikä on KOMPETE-rahakkeen treidausvolyymi?
KOMPETE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko KOMPETE tänä vuonna korkeammalle?
KOMPETE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KOMPETE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
KOMPETE (KOMPETE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

