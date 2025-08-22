Hibernates – hinta (HIBER)
-1.19%
-4.33%
-9.14%
-9.14%
Hibernates (HIBER) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana HIBER on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HIBER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01204488, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa HIBER on muuttunut -1.19% viimeisen tunnin aikana, -4.33% 24 tunnin aikana ja -9.14% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Hibernates-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 132.84K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. HIBER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.79M ja sen kokonaistarjonta on 999792698.95905. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 132.84K.
Tämän päivän aikana Hibernates – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Hibernates – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Hibernates – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Hibernates – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-4.33%
|30 päivää
|$ 0
|-43.88%
|60 päivää
|$ 0
|-38.65%
|90 päivää
|$ 0
|--
Hibernates (HIBER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HIBER-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.