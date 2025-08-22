Lisätietoja FAYA-rahakkeesta

FAYA-rahakkeen hintatiedot

FAYA-rahakkeen valkoinen paperi

FAYA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

FAYA-rahakkeen tokenomiikka

FAYA-rahakkeen hintaennuste

FAYA-logo

FAYA – hinta (FAYA)

Ei listattu

1FAYA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen FAYA (FAYA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:54:01 (UTC+8)

FAYA (FAYA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-0.41%

-0.41%

FAYA (FAYA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana FAYA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FAYA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FAYA on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -0.41% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

FAYA (FAYA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.44M
$ 1.44M$ 1.44M

--
----

$ 13.47M
$ 13.47M$ 13.47M

10.69T
10.69T 10.69T

100,000,000,000,000.0
100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0

FAYA-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.44M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FAYA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.69T ja sen kokonaistarjonta on 100000000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 13.47M.

FAYA (FAYA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana FAYA – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana FAYA – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana FAYA – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana FAYA – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-26.85%
60 päivää$ 0-34.47%
90 päivää$ 0--

Mikä on FAYA (FAYA)

Faya is a cryptocurrency that aims to prioritize donation for the health and smile of the world's children.This means making the dream and wish of a sick child into a tangible and transparent reality in helping all sick, orphaned and poor children in the world so that every child has a share in smiling and good health. Faya Smart Contract is Audited by the leading Auditing Company QuillAudits, and Faya contract get a very high rate (99.9%). https://www.quillaudits.com/leaderboard/faya-world Faya Token are locked by "Team Finance" a product by TrustSwap. 10% of the supply is in PancakeSwap exchange and it is locked for 5 years. 90% of the supply is also locked for 5 years as Vesting to all Faya department wallets, and it unlock about 1.5% monthly.

FAYA-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon FAYA (FAYA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko FAYA (FAYA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita FAYA-rahakkeelle.

Tarkista FAYA-rahakkeen hintaennuste nyt!

FAYA paikallisiin valuuttoihin

FAYA (FAYA) -rahakkeen tokenomiikka

FAYA (FAYA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FAYA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”FAYA (FAYA)”

Paljonko FAYA (FAYA) on arvoltaan tänään?
FAYA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FAYA-USD-parin nykyinen hinta?
FAYA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on FAYA-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FAYA markkina-arvo on $ 1.44M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FAYA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FAYA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.69T USD.
Mikä oli FAYA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FAYA saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli FAYA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FAYA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on FAYA-rahakkeen treidausvolyymi?
FAYA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko FAYA tänä vuonna korkeammalle?
FAYA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FAYA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:54:01 (UTC+8)

