Lisätietoja CZRX-rahakkeesta

CZRX-rahakkeen hintatiedot

CZRX-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CZRX-rahakkeen tokenomiikka

CZRX-rahakkeen hintaennuste

c0x – hinta (CZRX)

1CZRX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00502102
$0.00502102
-2.40%1D
USD
Reaaliaikainen c0x (CZRX) -hintakaavio
c0x (CZRX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00499413
$ 0.00499413
24 h:n matalin
$ 0.00513281
$ 0.00513281
24 h:n korkein

$ 0.00499413
$ 0.00499413

$ 0.00513281
$ 0.00513281

$ 0.282705
$ 0.282705

$ 0.00256919
$ 0.00256919

-0.48%

-2.43%

-1.99%

-1.99%

c0x (CZRX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00502102. Viimeisen 24 tunnin aikana CZRX on vaihdellut alimmillaan $ 0.00499413 ja korkeimmillaan $ 0.00513281 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CZRX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.282705, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00256919.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CZRX on muuttunut -0.48% viimeisen tunnin aikana, -2.43% 24 tunnin aikana ja -1.99% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

c0x (CZRX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 694.67K
$ 694.67K

--
--

$ 694.67K
$ 694.67K

138.35M
138.35M

138,352,176.7724298
138,352,176.7724298

c0x-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 694.67K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CZRX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 138.35M ja sen kokonaistarjonta on 138352176.7724298. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 694.67K.

c0x (CZRX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana c0x – USD -hinta muuttui $ -0.000124927213695141.
Viimeisten 30 päivän aikana c0x – USD -hinnan muutos oli $ -0.0009606978.
Viimeisten 60 päivän aikana c0x – USD -hinnan muutos oli $ +0.0009919587.
Viimeisten 90 päivän aikana c0x – USD -hinnan muutos oli $ -0.0004198243540344235.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000124927213695141-2.43%
30 päivää$ -0.0009606978-19.13%
60 päivää$ +0.0009919587+19.76%
90 päivää$ -0.0004198243540344235-7.71%

Mikä on c0x (CZRX)

Compound protocol balance token

c0x (CZRX) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

c0x-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon c0x (CZRX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko c0x (CZRX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita c0x-rahakkeelle.

Tarkista c0x-rahakkeen hintaennuste nyt!

CZRX paikallisiin valuuttoihin

c0x (CZRX) -rahakkeen tokenomiikka

c0x (CZRX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CZRX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”c0x (CZRX)”

Paljonko c0x (CZRX) on arvoltaan tänään?
CZRX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00502102 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CZRX-USD-parin nykyinen hinta?
CZRX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00502102. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on c0x-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CZRX markkina-arvo on $ 694.67K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CZRX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CZRX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 138.35M USD.
Mikä oli CZRX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CZRX saavutti ATH-hinnaksi 0.282705 USD.
Mikä oli CZRX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CZRX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00256919 USD.
Mikä on CZRX-rahakkeen treidausvolyymi?
CZRX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CZRX tänä vuonna korkeammalle?
CZRX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CZRX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
c0x (CZRX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

