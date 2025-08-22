Lisätietoja USSD-rahakkeesta

Autonomous Secure Dollar-logo

Autonomous Secure Dollar – hinta (USSD)

Ei listattu

1USSD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

+0.20%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Autonomous Secure Dollar (USSD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:43:51 (UTC+8)

Autonomous Secure Dollar (USSD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

-0.14%

+0.23%

-0.25%

-0.25%

Autonomous Secure Dollar (USSD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.998661. Viimeisen 24 tunnin aikana USSD on vaihdellut alimmillaan $ 0.991677 ja korkeimmillaan $ 1.005 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. USSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.092, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.645416.

Lyhyen aikavälin tuloksissa USSD on muuttunut -0.14% viimeisen tunnin aikana, +0.23% 24 tunnin aikana ja -0.25% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Autonomous Secure Dollar (USSD) -rahakkeen markkinatiedot

--
----

Autonomous Secure Dollar-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 71.84K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. USSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 71.93K ja sen kokonaistarjonta on 71933.869846. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 71.84K.

Autonomous Secure Dollar (USSD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Autonomous Secure Dollar – USD -hinta muuttui $ +0.00228121.
Viimeisten 30 päivän aikana Autonomous Secure Dollar – USD -hinnan muutos oli $ +0.0042906471.
Viimeisten 60 päivän aikana Autonomous Secure Dollar – USD -hinnan muutos oli $ +0.0019961236.
Viimeisten 90 päivän aikana Autonomous Secure Dollar – USD -hinnan muutos oli $ +0.0012176810055513.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00228121+0.23%
30 päivää$ +0.0042906471+0.43%
60 päivää$ +0.0019961236+0.20%
90 päivää$ +0.0012176810055513+0.12%

Mikä on Autonomous Secure Dollar (USSD)

USSD is a censorship-free stablecoin that is fully backed by crypto. It is completely autonomous, over-collateralized, and anti-inflationary. USSD is a non-profit organization. Nobody can freeze tokens or manage the collateral. Open-source code that passed Hacken and Sherlock security audits with the highest scores. Collateral of USSD Stable coin contains 3 crypto assets (ETH, BTC and other stablecoins) in Arbitrum that will ensure maximum decentralization possible nowadays.

Autonomous Secure Dollar (USSD) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Autonomous Secure Dollar-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Autonomous Secure Dollar (USSD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Autonomous Secure Dollar (USSD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Autonomous Secure Dollar-rahakkeelle.

Tarkista Autonomous Secure Dollar-rahakkeen hintaennuste nyt!

USSD paikallisiin valuuttoihin

Autonomous Secure Dollar (USSD) -rahakkeen tokenomiikka

Autonomous Secure Dollar (USSD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää USSD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Autonomous Secure Dollar (USSD)”

Paljonko Autonomous Secure Dollar (USSD) on arvoltaan tänään?
USSD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.998661 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on USSD-USD-parin nykyinen hinta?
USSD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.998661. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Autonomous Secure Dollar-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen USSD markkina-arvo on $ 71.84K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on USSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
USSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 71.93K USD.
Mikä oli USSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
USSD saavutti ATH-hinnaksi 1.092 USD.
Mikä oli USSD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
USSD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.645416 USD.
Mikä on USSD-rahakkeen treidausvolyymi?
USSD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko USSD tänä vuonna korkeammalle?
USSD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso USSD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

