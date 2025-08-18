UBXS Token (UBXS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.01251. Viimeisen 24 tunnin aikana UBXS on vaihdellut alimmillaan $ 0.01248 ja korkeimmillaan $ 0.0146 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. UBXS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.6548858415756186, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.009392121359881727.
Lyhyen aikavälin tuloksissa UBXS on muuttunut -0.24% viimeisen tunnin aikana, -3.91% 24 tunnin aikana ja -14.96% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
UBXS Token (UBXS) -rahakkeen markkinatiedot
UBXS Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 715.01K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 8.49K. UBXS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 57.16M ja sen kokonaistarjonta on 84999999. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.06M.
UBXS Token (UBXS) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän UBXS Token-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.000509
-3.91%
30 päivää
$ -0.00996
-44.33%
60 päivää
$ -0.00639
-33.81%
90 päivää
$ -0.00846
-40.35%
UBXS Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään UBXS-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000509 (-3.91%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
UBXS Token 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00996 (-44.33%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
UBXS Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, UBXS-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00639 (-33.81%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
UBXS Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00846 (-40.35%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle UBXS Token (UBXS)?
UBXS Token has entered the real world. The aim of the project is to bring together the physical world and the virtual world (metaverse) by combining the real estate sector with a market volume of 100 trillion dollars with blockchain, web 3.0., metaverse, tokenomics and NFT technologies.
UBXS Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja UBXS Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista UBXS-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue UBXS Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään UBXS Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
UBXS Token-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon UBXS Token (UBXS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko UBXS Token (UBXS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita UBXS Token-rahakkeelle.
UBXS Token (UBXS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää UBXS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
UBXS Token (UBXS) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa UBXS Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa UBXS Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.