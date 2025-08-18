Lisätietoja UBXS-rahakkeesta

UBXS Token-logo

UBXS Token – hinta (UBXS)

1UBXS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01251
$0.01251$0.01251
-3.91%1D
USD
Reaaliaikainen UBXS Token (UBXS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:33:05 (UTC+8)

UBXS Token (UBXS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01248
$ 0.01248$ 0.01248
24 h:n matalin
$ 0.0146
$ 0.0146$ 0.0146
24 h:n korkein

$ 0.01248
$ 0.01248$ 0.01248

$ 0.0146
$ 0.0146$ 0.0146

$ 0.6548858415756186
$ 0.6548858415756186$ 0.6548858415756186

$ 0.009392121359881727
$ 0.009392121359881727$ 0.009392121359881727

-0.24%

-3.91%

-14.96%

-14.96%

UBXS Token (UBXS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.01251. Viimeisen 24 tunnin aikana UBXS on vaihdellut alimmillaan $ 0.01248 ja korkeimmillaan $ 0.0146 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. UBXS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.6548858415756186, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.009392121359881727.

Lyhyen aikavälin tuloksissa UBXS on muuttunut -0.24% viimeisen tunnin aikana, -3.91% 24 tunnin aikana ja -14.96% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

UBXS Token (UBXS) -rahakkeen markkinatiedot

No.2206

$ 715.01K
$ 715.01K$ 715.01K

$ 8.49K
$ 8.49K$ 8.49K

$ 1.06M
$ 1.06M$ 1.06M

57.16M
57.16M 57.16M

84,999,999
84,999,999 84,999,999

BSC

UBXS Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 715.01K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 8.49K. UBXS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 57.16M ja sen kokonaistarjonta on 84999999. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.06M.

UBXS Token (UBXS) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän UBXS Token-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000509-3.91%
30 päivää$ -0.00996-44.33%
60 päivää$ -0.00639-33.81%
90 päivää$ -0.00846-40.35%
UBXS Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään UBXS-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000509 (-3.91%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

UBXS Token 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00996 (-44.33%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

UBXS Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, UBXS-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00639 (-33.81%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

UBXS Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00846 (-40.35%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle UBXS Token (UBXS)?

Tarkista UBXS Token-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on UBXS Token (UBXS)

UBXS Token has entered the real world. The aim of the project is to bring together the physical world and the virtual world (metaverse) by combining the real estate sector with a market volume of 100 trillion dollars with blockchain, web 3.0., metaverse, tokenomics and NFT technologies.

UBXS Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja UBXS Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista UBXS-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue UBXS Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään UBXS Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

UBXS Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon UBXS Token (UBXS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko UBXS Token (UBXS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita UBXS Token-rahakkeelle.

Tarkista UBXS Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

UBXS Token (UBXS) -rahakkeen tokenomiikka

UBXS Token (UBXS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää UBXS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

UBXS Token (UBXS) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa UBXS Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa UBXS Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

UBXS paikallisiin valuuttoihin

UBXS Token-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton UBXS Token toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen UBXS Token-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”UBXS Token”

Paljonko UBXS Token (UBXS) on arvoltaan tänään?
UBXS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01251 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on UBXS-USD-parin nykyinen hinta?
UBXS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01251. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on UBXS Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen UBXS markkina-arvo on $ 715.01K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on UBXS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
UBXS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 57.16M USD.
Mikä oli UBXS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
UBXS saavutti ATH-hinnaksi 0.6548858415756186 USD.
Mikä oli UBXS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
UBXS-rahakkeen ATL-hinta oli 0.009392121359881727 USD.
Mikä on UBXS-rahakkeen treidausvolyymi?
UBXS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 8.49K USD.
Nouseeko UBXS tänä vuonna korkeammalle?
UBXS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso UBXS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
UBXS Token (UBXS) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

