IRON Titanium (TITAN) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.000000007022
24 h:n matalin
$ 0.0000000075
24 h:n korkein
$ 0.000000007022
$ 0.0000000075
$ 52.45622973
$ 0.000000004556478833
+5.80%
+0.54%
-17.06%
IRON Titanium (TITAN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000000007435. Viimeisen 24 tunnin aikana TITAN on vaihdellut alimmillaan $ 0.000000007022 ja korkeimmillaan $ 0.0000000075 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TITAN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 52.45622973, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000000004556478833.
Lyhyen aikavälin tuloksissa TITAN on muuttunut +5.80% viimeisen tunnin aikana, +0.54% 24 tunnin aikana ja -17.06% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
IRON Titanium (TITAN) -rahakkeen markkinatiedot
No.6667
$ 0.00
$ 53.28K
$ 0.00
0.00
0
2021-06-30 00:00:00
MATIC
IRON Titanium-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 53.28K. TITAN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on --.
IRON Titanium (TITAN) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän IRON Titanium-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.00000000003991
+0.54%
30 päivää
$ -0.000000001418
-16.02%
60 päivää
$ +0.000000000732
+10.92%
90 päivää
$ -0.000000001076
-12.65%
IRON Titanium-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään TITAN-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00000000003991 (+0.54%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
IRON Titanium 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000000001418 (-16.02%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
IRON Titanium-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, TITAN-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000000000732 (+10.92%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
IRON Titanium-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000000001076 (-12.65%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle IRON Titanium (TITAN)?
TITAN is the share and governance token for IronFinance Polygon, also used dynamically as collateral for IRON. The total planned emission is 1 billion tokens over 36 months.On 17 June 2021, Iron Finance experienced the first bank run in the history of crypto. TITAN, their native token, lost almost all its value going to virtually zero after its total supply increased from 1 billion to close to 35 trillion in a matter of hours. The current supply of TITAN is approximately 34,794,935,323,336 TITAN.
IRON Titanium-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon IRON Titanium (TITAN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko IRON Titanium (TITAN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita IRON Titanium-rahakkeelle.
IRON Titanium (TITAN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TITAN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
IRON Titanium (TITAN) -ostamisen perusteet
