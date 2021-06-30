Mikä on IRON Titanium (TITAN)

TITAN is the share and governance token for IronFinance Polygon, also used dynamically as collateral for IRON. The total planned emission is 1 billion tokens over 36 months.On 17 June 2021, Iron Finance experienced the first bank run in the history of crypto. TITAN, their native token, lost almost all its value going to virtually zero after its total supply increased from 1 billion to close to 35 trillion in a matter of hours. The current supply of TITAN is approximately 34,794,935,323,336 TITAN.

Paljonko IRON Titanium (TITAN) on arvoltaan tänään? TITAN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.000000007435 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on TITAN-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.000000007435 . Mikä on IRON Titanium-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen TITAN markkina-arvo on $ 0.00 USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on TITAN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? TITAN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD . Mikä oli TITAN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? TITAN saavutti ATH-hinnaksi 52.45622973 USD . Mikä oli TITAN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? TITAN-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000000004556478833 USD . Mikä on TITAN-rahakkeen treidausvolyymi? TITAN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 53.28K USD .

IRON Titanium (TITAN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

