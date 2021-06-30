Lisätietoja TITAN-rahakkeesta

IRON Titanium-logo

IRON Titanium – hinta (TITAN)

$0.000000007431
+0.54%1D
USD
Reaaliaikainen IRON Titanium (TITAN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:08:59 (UTC+8)

IRON Titanium (TITAN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

+5.80%

+0.54%

-17.06%

-17.06%

IRON Titanium (TITAN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000000007435. Viimeisen 24 tunnin aikana TITAN on vaihdellut alimmillaan $ 0.000000007022 ja korkeimmillaan $ 0.0000000075 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TITAN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 52.45622973, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000000004556478833.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TITAN on muuttunut +5.80% viimeisen tunnin aikana, +0.54% 24 tunnin aikana ja -17.06% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

IRON Titanium (TITAN) -rahakkeen markkinatiedot

No.6667

2021-06-30 00:00:00

MATIC

IRON Titanium-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 53.28K. TITAN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on --.

IRON Titanium (TITAN) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän IRON Titanium-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00000000003991+0.54%
30 päivää$ -0.000000001418-16.02%
60 päivää$ +0.000000000732+10.92%
90 päivää$ -0.000000001076-12.65%
IRON Titanium-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään TITAN-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00000000003991 (+0.54%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

IRON Titanium 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000000001418 (-16.02%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

IRON Titanium-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, TITAN-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000000000732 (+10.92%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

IRON Titanium-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000000001076 (-12.65%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle IRON Titanium (TITAN)?

Tarkista IRON Titanium-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on IRON Titanium (TITAN)

TITAN is the share and governance token for IronFinance Polygon, also used dynamically as collateral for IRON. The total planned emission is 1 billion tokens over 36 months.On 17 June 2021, Iron Finance experienced the first bank run in the history of crypto. TITAN, their native token, lost almost all its value going to virtually zero after its total supply increased from 1 billion to close to 35 trillion in a matter of hours. The current supply of TITAN is approximately 34,794,935,323,336 TITAN.

IRON Titanium on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja IRON Titanium-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista TITAN-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue IRON Titanium-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään IRON Titanium-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

IRON Titanium-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon IRON Titanium (TITAN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko IRON Titanium (TITAN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita IRON Titanium-rahakkeelle.

Tarkista IRON Titanium-rahakkeen hintaennuste nyt!

IRON Titanium (TITAN) -rahakkeen tokenomiikka

IRON Titanium (TITAN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TITAN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

IRON Titanium (TITAN) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa IRON Titanium:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa IRON Titanium MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

TITAN paikallisiin valuuttoihin

IRON Titanium-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton IRON Titanium toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”IRON Titanium”

Paljonko IRON Titanium (TITAN) on arvoltaan tänään?
TITAN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.000000007435 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TITAN-USD-parin nykyinen hinta?
TITAN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.000000007435. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on IRON Titanium-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TITAN markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TITAN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TITAN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli TITAN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TITAN saavutti ATH-hinnaksi 52.45622973 USD.
Mikä oli TITAN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TITAN-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000000004556478833 USD.
Mikä on TITAN-rahakkeen treidausvolyymi?
TITAN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 53.28K USD.
Nouseeko TITAN tänä vuonna korkeammalle?
TITAN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TITAN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:08:59 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

