PAX Gold (PAXG) -rahakkeen tiedot Pax Gold (PAXG) is a gold-backed cryptocurrency, launched by the creators of Paxos Standard (PAX) in September 2019. As an ERC-20 token operating on the Ethereum blockchain, Pax Gold is tradeable on a large variety of exchanges and has become an accessible way for traders to start investing in gold. Virallinen verkkosivusto: https://www.paxos.com/paxgold/ Valkoinen paperi: https://www.paxos.com/pax-gold Block Explorer: https://solscan.io/token/C6oFsE8nXRDThzrMEQ5SxaNFGKoyyfWDDVPw37JKvPTe Osta PAXG-rahaketta nyt!

PAX Gold (PAXG) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu PAX Gold (PAXG) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 946.57M $ 946.57M $ 946.57M Kokonaistarjonta: $ 281.73K $ 281.73K $ 281.73K Kierrossa oleva tarjonta: $ 281.73K $ 281.73K $ 281.73K FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 946.57M $ 946.57M $ 946.57M Kaikkien aikojen korkein: $ 3,574.73 $ 3,574.73 $ 3,574.73 Kaikkien aikojen alin: $ 1,387.97650287 $ 1,387.97650287 $ 1,387.97650287 Nykyinen hinta: $ 3,359.87 $ 3,359.87 $ 3,359.87 Lue lisää PAX Gold (PAXG) -rahakkeen hinnasta

PAX Gold (PAXG) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset PAX Gold (PAXG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PAXG-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PAXG-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PAXG-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PAXG-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PAXG-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään PAX Gold (PAXG) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PAXG-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan PAXG-rahakkeita MEXCistä nyt!

PAX Gold (PAXG) -rahakkeen hintahistoria PAXG -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PAXG-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PAXG-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PAXG-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PAXG-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PAXG-rahakkeen hintaennuste nyt!

