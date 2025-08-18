Lisätietoja MOBY-rahakkeesta

Moby AI-logo

Moby AI – hinta (MOBY)

$0.023433
-5.44%1D
USD
Reaaliaikainen Moby AI (MOBY) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:19:52 (UTC+8)

Moby AI (MOBY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

-4.79%

-5.43%

-24.84%

-24.84%

Moby AI (MOBY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.023429. Viimeisen 24 tunnin aikana MOBY on vaihdellut alimmillaan $ 0.022223 ja korkeimmillaan $ 0.029634 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MOBY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.05206149415858735, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.008659115491059896.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MOBY on muuttunut -4.79% viimeisen tunnin aikana, -5.43% 24 tunnin aikana ja -24.84% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Moby AI (MOBY) -rahakkeen markkinatiedot

No.772

100.00%

SOL

Moby AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 23.43M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 63.96K. MOBY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.97M ja sen kokonaistarjonta on 999971137.78. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 23.43M.

Moby AI (MOBY) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Moby AI-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00134809-5.43%
30 päivää$ -0.000569-2.38%
60 päivää$ +0.016244+226.08%
90 päivää$ +0.005767+32.65%
Moby AI-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään MOBY-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00134809 (-5.43%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Moby AI 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000569 (-2.38%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Moby AI-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MOBY-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.016244 (+226.08%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Moby AI-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.005767 (+32.65%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Moby AI (MOBY)?

Tarkista Moby AI-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Moby AI (MOBY)

AI agent that help you find winning trades, analyze your portfolio, complete your taxes.

Moby AI on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Moby AI-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista MOBY-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Moby AI-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Moby AI-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Moby AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Moby AI (MOBY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Moby AI (MOBY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Moby AI-rahakkeelle.

Tarkista Moby AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

Moby AI (MOBY) -rahakkeen tokenomiikka

Moby AI (MOBY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MOBY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Moby AI (MOBY) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Moby AI:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Moby AI MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

MOBY paikallisiin valuuttoihin

Moby AI-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Moby AI toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Moby AI-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Moby AI”

Paljonko Moby AI (MOBY) on arvoltaan tänään?
MOBY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.023429 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MOBY-USD-parin nykyinen hinta?
MOBY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.023429. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Moby AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MOBY markkina-arvo on $ 23.43M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MOBY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MOBY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.97M USD.
Mikä oli MOBY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MOBY saavutti ATH-hinnaksi 0.05206149415858735 USD.
Mikä oli MOBY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MOBY-rahakkeen ATL-hinta oli 0.008659115491059896 USD.
Mikä on MOBY-rahakkeen treidausvolyymi?
MOBY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 63.96K USD.
Nouseeko MOBY tänä vuonna korkeammalle?
MOBY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MOBY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Moby AI (MOBY) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

