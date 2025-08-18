Lisätietoja BUL-rahakkeesta

Pepe Buldak-logo

Pepe Buldak – hinta (BUL)

1BUL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

Reaaliaikainen Pepe Buldak (BUL) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:41:59 (UTC+8)

Pepe Buldak (BUL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

Pepe Buldak (BUL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00000025131. Viimeisen 24 tunnin aikana BUL on vaihdellut alimmillaan $ 0.0000002021 ja korkeimmillaan $ 0.00000026759 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BUL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BUL on muuttunut +3.37% viimeisen tunnin aikana, +4.63% 24 tunnin aikana ja -6.54% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Pepe Buldak (BUL) -rahakkeen markkinatiedot

ETH

Pepe Buldak-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 10.00K. BUL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 3069000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 771.27K.

Pepe Buldak (BUL) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Pepe Buldak-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0000000111208+4.63%
30 päivää$ -0.00000000869-3.35%
60 päivää$ -0.00000026083-50.93%
90 päivää$ -0.00000064878-72.08%
Pepe Buldak-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään BUL-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000000111208 (+4.63%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Pepe Buldak 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00000000869 (-3.35%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Pepe Buldak-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BUL-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00000026083 (-50.93%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Pepe Buldak-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00000064878 (-72.08%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Pepe Buldak (BUL)?

Tarkista Pepe Buldak-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Pepe Buldak (BUL)

Pepe Buldak is a meme-driven crypto project that fuses blockchain technology with K-content and real-world utility through its Open Franchise Protocol (OFP). Founded by a team of crypto enthusiasts and industry veterans, Pepe Buldak blends meme culture with a franchise ecosystem, enabling brands to operate in a transparent, decentralized model. Core components of the ecosystem include Shiba Gimbab NFTs, Dogepoki, and strategic staking and burn events designed to enhance token value.

Pepe Buldak on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Pepe Buldak-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista BUL-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Pepe Buldak-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Pepe Buldak-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Pepe Buldak-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Pepe Buldak (BUL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Pepe Buldak (BUL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Pepe Buldak-rahakkeelle.

Tarkista Pepe Buldak-rahakkeen hintaennuste nyt!

Pepe Buldak (BUL) -rahakkeen tokenomiikka

Pepe Buldak (BUL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BUL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Pepe Buldak (BUL) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Pepe Buldak:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Pepe Buldak MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

BUL paikallisiin valuuttoihin

Pepe Buldak-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Pepe Buldak toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Pepe Buldak-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Pepe Buldak”

Paljonko Pepe Buldak (BUL) on arvoltaan tänään?
BUL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00000025131 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BUL-USD-parin nykyinen hinta?
BUL -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00000025131. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Pepe Buldak-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BUL markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BUL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BUL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli BUL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BUL saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli BUL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BUL-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on BUL-rahakkeen treidausvolyymi?
BUL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 10.00K USD.
Nouseeko BUL tänä vuonna korkeammalle?
BUL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BUL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:41:59 (UTC+8)

Pepe Buldak (BUL) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

