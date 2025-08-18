Lisätietoja AWE-rahakkeesta

AWE Network-logo

AWE Network – hinta (AWE)

1AWE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.05019
$0.05019$0.05019
+0.82%1D
USD
Reaaliaikainen AWE Network (AWE) -hintakaavio
2025-08-22 02:37:44 (UTC+8)

AWE Network (AWE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.04964
$ 0.04964$ 0.04964
24 h:n matalin
$ 0.05887
$ 0.05887$ 0.05887
24 h:n korkein

$ 0.04964
$ 0.04964$ 0.04964

$ 0.05887
$ 0.05887$ 0.05887

$ 0.28495505340478217
$ 0.28495505340478217$ 0.28495505340478217

$ 0.00580325721876
$ 0.00580325721876$ 0.00580325721876

+0.01%

+0.82%

-2.28%

-2.28%

AWE Network (AWE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.05023. Viimeisen 24 tunnin aikana AWE on vaihdellut alimmillaan $ 0.04964 ja korkeimmillaan $ 0.05887 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AWE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.28495505340478217, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00580325721876.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AWE on muuttunut +0.01% viimeisen tunnin aikana, +0.82% 24 tunnin aikana ja -2.28% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

AWE Network (AWE) -rahakkeen markkinatiedot

No.376

$ 97.57M
$ 97.57M$ 97.57M

$ 464.72K
$ 464.72K$ 464.72K

$ 97.57M
$ 97.57M$ 97.57M

1.94B
1.94B 1.94B

1,942,420,283.027067
1,942,420,283.027067 1,942,420,283.027067

1,942,420,283
1,942,420,283 1,942,420,283

100.00%

BASE

AWE Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 97.57M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 464.72K. AWE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.94B ja sen kokonaistarjonta on 1942420283. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 97.57M.

AWE Network (AWE) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän AWE Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0004082+0.82%
30 päivää$ -0.00961-16.06%
60 päivää$ +0.00045+0.90%
90 päivää$ -0.01537-23.43%
AWE Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään AWE-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0004082 (+0.82%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

AWE Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00961 (-16.06%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

AWE Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, AWE-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00045 (+0.90%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

AWE Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.01537 (-23.43%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle AWE Network (AWE)?

Tarkista AWE Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on AWE Network (AWE)

AWE Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja AWE Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista AWE-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue AWE Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään AWE Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

AWE Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon AWE Network (AWE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko AWE Network (AWE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita AWE Network-rahakkeelle.

Tarkista AWE Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

AWE Network (AWE) -rahakkeen tokenomiikka

AWE Network (AWE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AWE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

AWE Network (AWE) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa AWE Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa AWE Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

AWE paikallisiin valuuttoihin

AWE Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton AWE Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen AWE Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”AWE Network”

Paljonko AWE Network (AWE) on arvoltaan tänään?
AWE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.05023 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AWE-USD-parin nykyinen hinta?
AWE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.05023. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on AWE Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AWE markkina-arvo on $ 97.57M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AWE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AWE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.94B USD.
Mikä oli AWE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AWE saavutti ATH-hinnaksi 0.28495505340478217 USD.
Mikä oli AWE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AWE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00580325721876 USD.
Mikä on AWE-rahakkeen treidausvolyymi?
AWE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 464.72K USD.
Nouseeko AWE tänä vuonna korkeammalle?
AWE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AWE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 02:37:44 (UTC+8)

AWE Network (AWE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

AWE-USD-laskin

Summa

AWE
AWE
USD
USD

1 AWE = 0.05023 USD

Treidaa AWE-rahaketta

AWEUSDT
$0.05019
$0.05019$0.05019
+0.68%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu