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Reaaliaikainen Anvil-hinta on tänään 0.0004279 EUR. ANVL-rahakkeiden markkina-arvo on -- EUR. Seuraa reaaliaikaisia ANVL/EUR-hintapäivityksiä, live-kaavioita, markkina-arvoa, 24 tunnin volyymia ja paljoa muuta kohteessa Suomi.Reaaliaikainen Anvil-hinta on tänään 0.0004279 EUR. ANVL-rahakkeiden markkina-arvo on -- EUR. Seuraa reaaliaikaisia ANVL/EUR-hintapäivityksiä, live-kaavioita, markkina-arvoa, 24 tunnin volyymia ja paljoa muuta kohteessa Suomi.

Lisätietoja ANVL-rahakkeesta

ANVL-rahakkeen hintatiedot

Mikä on ANVL

ANVL-rahakkeen valkoinen paperi

ANVL-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ANVL-rahakkeen tokenomiikka

ANVL-rahakkeen hintaennuste

ANVL-rahakkeen historia

ANVL-osto-opas

ANVL/fiat-valuuttamuunnin

ANVL-rahakkeen spot

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Anvil – hinta (ANVL)

1ANVL - EUR-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

€0.000367994
€0.000367994€0.000367994
0.00%1D
EUR
Reaaliaikainen Anvil (ANVL) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2026-06-13 06:18:40 (UTC+8)

Anvil-hinta tänään

Reaaliaikainen Anvil (ANVL) -hinta on tänään € 0.0004279, ja se on muuttunut 0.00 % viimeisen 24 tunnin aikana. Nykyinen ANVL-EUR-muuntokurssi on € 0.0004279 per ANVL.

Anvil on tällä hetkellä sijalla #- markkina-arvon perusteella, joka on --, ja sen kierrossa oleva tarjonta on -- ANVL. Viimeisen 24 tunnin aikana ANVL-rahakkeita treidattiin välillä en hinta oli välillä € 0.0004211 (alin) ja € 0.0004317 (korkein), osoittaen sen markkinaaktiivisuutta. Sen kaikkien aikojen korkein arvo oli --, kun taas kaikkien aikojen alin arvo oli --.

Lyhyen aikavälin kehityksessä, ANVL liikkui +0.21% viimeisen tunnin aikana ja -0.28% viimeisten 7 päivän aikana. Viimeisen päivän aikana kokonaistreidausvolyymi oli € 55.63K.

Anvil (ANVL) -rahakkeen markkinatiedot

--
----

€ 55.63K
€ 55.63K€ 55.63K

€ 42.79M
€ 42.79M€ 42.79M

--
----

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

ETH

Anvil-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on € 55.63K. ANVL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 100000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on € 42.79M.

Anvil-rahakkeiden hintahistoria EUR

24 tunnin hintavaihteluväli:
€ 0.0004211
€ 0.0004211€ 0.0004211
24 h:n matalin
€ 0.0004317
€ 0.0004317€ 0.0004317
24 h:n korkein

€ 0.0004211
€ 0.0004211€ 0.0004211

€ 0.0004317
€ 0.0004317€ 0.0004317

--
----

--
----

+0.21%

0.00%

-0.28%

-0.28%

Anvil (ANVL) -rahakkeen hintahistoria EUR

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Anvil-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (EUR)Muuta (%)
Tänään€ 00.00%
30 päivää€ +0.0002279+113.95%
60 päivää€ +0.0002279+113.95%
90 päivää€ +0.0002279+113.95%
Anvil-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ANVL-rahakkeiden hinta muuttui € 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Anvil 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut € +0.0002279 (+113.95%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Anvil-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ANVL-rahakkeiden hinta muuttui € +0.0002279 (+113.95%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Anvil-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui € +0.0002279 (+113.95%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Anvil (ANVL)?

Tarkista Anvil-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Anvil-hintaennuste

Anvil (ANVL) -hintaennuste vuodelle 2030 (4 vuoden kuluttua)
Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti ANVL-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on € -- ja kasvuvauhti 0.00%.
Anvil (ANVL) -hintaennuste vuodelle 2040 (14 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 Anvil-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 0.00%. Se voi saavuttaa treidaushinnan € --.

MEXC-työkalut
Reaaliaikaisia skenaarioennusteita ja henkilökohtaisempia analyyseja varten käyttäjät voivat hyödyntää MEXCin hintaennustetyökalua ja tekoälypohjaisia markkinatietoja.
Vastuuvapauslauseke: Nämä skenaariot ovat havainnollistavia ja opetuksellisia, sillä kryptovaluutat ovat volatiileja – tee oma tutkimuksesi (DYOR) ennen päätösten tekemistä.
Haluatko tietää, minkä arvoinen Anvil tulee olemaan vuosina 2026–2027? Vieraile Hintaennuste-sivullamme nähdäksesi ANVL-hintaennusteet vuosille 2026–2027 valitsemalla Anvil-hintaennuste.

How to buy & Invest Anvil-rahakkeita – Suomi

Oletko valmis aloittamaan Anvil-rahakkeella? ANVL-rahakkeen ostaminen on nopeaa ja aloittelijaystävällistä MEXCissä. Voit aloittaa treidauksen heti, kun olet tehnyt ensimmäisen ostoksesi. Lisätietoja saat tutustumalla oppaaseemme: Kuinka ostaa Anvil. Alla on nopea viiden vaiheen yleiskatsaus, joka auttaa sinua aloittamaan Anvil (ANVL) -rahakkeen ostamisen.

Vaihe 1

Rekisteröi itsellesi tili ja suorita KYC

Rekisteröi ensin itsellesi tili ja suorita KYC MEXCissä. Voit tehdä sen MEXCin virallisella verkkosivustolla tai MEXC-sovelluksessa käyttämällä puhelinnumeroasi tai sähköpostiosoitettasi.
Vaihe 2

Lisää USDT:tä, USDC:tä tai USDE:tä lompakkoosi

USDT, USDC ja USDE helpottavat treidausta MEXCissä. Voit ostaa USDT:tä, USDC:tä ja USDE:tä pankkisiirrolla, OTC:llä tai P2P-treidauksen avulla.
Vaihe 3

Siirry Spot-treidaussivulle

Napsauta MEXCin verkkosivustolla kohtaa Spot, joka löytyy yläpalkista, ja etsi haluamasi rahakkeet.
Vaihe 4

Valitse rahakkeesi

Saatavilla on yli -- rahaketta, joten voit helposti ostaa bitcoinia, ethereumia ja muita trendaavia rahakkeita.
Vaihe 5

Suorita ostoksesi loppuun

Anna rahakkeiden summa tai vastaava määrä paikallisessa valuutassasi. Napsauta Osta, ja Anvil hyvitetään välittömästi lompakkoosi.
Anvil (ANVL) -osto-opas

Mitä voit tehdä Anvil-rahakkeilla

Anvil-omistukset tarjoavat sinulle enemmän mahdollisuuksia pelkän ostamisen ja hallussapidon lisäksi. Voit treidata BTC-rahakkeita sadoilla markkinoilla, ansaita passiivisia palkkioita joustavien steikkaus- ja säästötuotteiden avulla tai hyödyntää ammattimaisia treidaustyökaluja varojesi kasvattamiseksi. Olitpa sitten aloittelija tai kokenut ammattisijoittaja, MEXC auttaa sinua maksimoimaan kryptomahdollisuutesi. Alla on neljä parasta tapaa, joilla saat kaiken irti Bitcoin-rahakkeistasi

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Mikä on Anvil (ANVL)

Anvil is a system of Ethereum-based smart contracts that manages collateral and issues fully secured credit. A primary example is a letter of credit (LOC), analogous to a paper bank cheque drawing verified funds, providing an economic guarantee of payment.

Anvil enables transparency and trustless verification of assets, thereby reducing counterparty risk. The protocol is designed for maximum efficiency and extensibility to incorporate collateral throughout decentralized and traditional finance.

Anvil-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Anvil toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Anvil-verkkosivusto
Block Explorer

Kategoria :

Decentralized Finance (DeFi)Ethereum Ecosystem

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Sivu viimeksi päivitetty: 2026-06-13 06:18:40 (UTC+8)

Anvil (ANVL) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
02-11 14:20:00Alan päivitykset
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Ketjunsisäiset tiedot
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Alan päivitykset
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Alan päivitykset
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Alan päivitykset
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Alan päivitykset
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Tutustu tarkemmin Anvil-rahakkeisiin

ANVL USDT (futuuritreidaus)

Avaa ANVL-rahakkeiden pitkä tai lyhyt positio vivulla. Tutustu ANVL USDT -futuurien treidaukseen MEXCissä ja hyödynnä markkinoiden vaihtelut.

Treidaa Anvil (ANVL) -markkinoilla MEXCissä

Tutustu spot- ja futuurimarkkinoihin, tarkista Anvil-rahakkeiden reaaliaikaiset hinnat ja volyymi ja treidaa suoraan.

Parit
Hinta
24 h muutos
24 h volyymi
ANVL/USDT
€0.000367994
€0.000367994€0.000367994
0.00%
0.00% (USDT)

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€0.5822544€0.5822544

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€0.0357674€0.0357674

+9.04%

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

ANVL-EUR-laskin

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EUR
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1 ANVL = 0.000367994 EUR