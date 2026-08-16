قیمت امروز trust me bro

قیمت لحظه‌ ای trust me bro (TRUST ME BRO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.08% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TRUST ME BRO به USD برابر با $ 0 برای هر TRUST ME BRO می‌ باشد.

توکن trust me bro در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 10,687.59 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B TRUST ME BRO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TRUST ME BRO در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TRUST ME BRO طی یک ساعت گذشته به میزان -0.14% و در هفت روز اخیر به میزان +0.36% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار trust me bro (TRUST ME BRO)

ارزش بازار $ 10.69K$ 10.69K $ 10.69K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 10.69K$ 10.69K $ 10.69K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی trust me bro برابر است با $ 10.69K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش TRUST ME BRO برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 10.69K است.