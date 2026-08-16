قیمت امروز TON Community

قیمت لحظه‌ ای TON Community (TON) در حال حاضر برابر با $ 0.00468053 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.21% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TON به USD برابر با $ 0.00468053 برای هر TON می‌ باشد.

توکن TON Community در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,254,949 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 268.12M TON می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TON در بازه‌ ای بین $ 0.00467919 (حداقل) و $ 0.00510059 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.104949 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00331783 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TON طی یک ساعت گذشته به میزان +0.03% و در هفت روز اخیر به میزان -12.44% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 247.33 رسیده است.

اطلاعات بازار TON Community (TON)

ارزش بازار $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M حجم (24 ساعته) $ 247.33$ 247.33 $ 247.33 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.87M$ 1.87M $ 1.87M سرمایه در گردش 268.12M 268.12M 268.12M عرضه کل 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

ارزش بازار فعلی TON Community برابر است با $ 1.25M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 247.33. عرضه در گردش TON برابر است با 268.12M، و عرضه کل آن 400000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.87M است.