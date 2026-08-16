قیمت امروز Token Metrics AI

قیمت لحظه‌ ای Token Metrics AI (TMAI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TMAI به USD برابر با $ 0 برای هر TMAI می‌ باشد.

توکن Token Metrics AI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 66,886 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 13.00B TMAI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TMAI در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TMAI طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +4.67% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Token Metrics AI (TMAI)

ارزش بازار $ 66.89K$ 66.89K $ 66.89K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 66.89K$ 66.89K $ 66.89K سرمایه در گردش 13.00B 13.00B 13.00B عرضه کل 12,999,975,072.17442 12,999,975,072.17442 12,999,975,072.17442

ارزش بازار فعلی Token Metrics AI برابر است با $ 66.89K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش TMAI برابر است با 13.00B، و عرضه کل آن 12999975072.17442 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 66.89K است.