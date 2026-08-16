قیمت امروز Strata Senior USDe

قیمت لحظه‌ ای Strata Senior USDe (SRUSDE) در حال حاضر برابر با $ 1.028 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.12% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SRUSDE به USD برابر با $ 1.028 برای هر SRUSDE می‌ باشد.

توکن Strata Senior USDe در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 56,039,871 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 54.52M SRUSDE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SRUSDE در بازه‌ ای بین $ 1.027 (حداقل) و $ 1.029 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.034 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.51195 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SRUSDE طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +0.02% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 710.36 رسیده است.

اطلاعات بازار Strata Senior USDe (SRUSDE)

ارزش بازار $ 56.04M$ 56.04M $ 56.04M حجم (24 ساعته) $ 710.36$ 710.36 $ 710.36 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 56.04M$ 56.04M $ 56.04M سرمایه در گردش 54.52M 54.52M 54.52M عرضه کل 54,517,243.14611523 54,517,243.14611523 54,517,243.14611523

ارزش بازار فعلی Strata Senior USDe برابر است با $ 56.04M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 710.36. عرضه در گردش SRUSDE برابر است با 54.52M، و عرضه کل آن 54517243.14611523 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 56.04M است.