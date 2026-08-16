قیمت امروز Sidiora Markets

قیمت لحظه‌ ای Sidiora Markets (SID) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.89% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SID به USD برابر با $ 0 برای هر SID می‌ باشد.

توکن Sidiora Markets در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 661,599 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 989.88M SID می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SID در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0010868 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SID طی یک ساعت گذشته به میزان -0.11% و در هفت روز اخیر به میزان +55.79% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.74K رسیده است.

اطلاعات بازار Sidiora Markets (SID)

ارزش بازار $ 661.60K$ 661.60K $ 661.60K حجم (24 ساعته) $ 1.74K$ 1.74K $ 1.74K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 661.60K$ 661.60K $ 661.60K سرمایه در گردش 989.88M 989.88M 989.88M عرضه کل 989,876,448.979661 989,876,448.979661 989,876,448.979661

ارزش بازار فعلی Sidiora Markets برابر است با $ 661.60K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.74K. عرضه در گردش SID برابر است با 989.88M، و عرضه کل آن 989876448.979661 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 661.60K است.