قیمت امروز New Vision Fund

قیمت لحظه‌ ای New Vision Fund (NVF) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.14% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NVF به USD برابر با $ 0 برای هر NVF می‌ باشد.

توکن New Vision Fund در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 91,794 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 10.00B NVF می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NVF در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NVF طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -7.91% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار New Vision Fund (NVF)

ارزش بازار $ 91.79K$ 91.79K $ 91.79K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 91.79K$ 91.79K $ 91.79K سرمایه در گردش 10.00B 10.00B 10.00B عرضه کل 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی New Vision Fund برابر است با $ 91.79K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش NVF برابر است با 10.00B، و عرضه کل آن 10000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 91.79K است.