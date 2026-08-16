قیمت امروز MicroStrategy Incorporated ST0x

قیمت لحظه‌ ای MicroStrategy Incorporated ST0x (WTMSTR) در حال حاضر برابر با $ 92.88 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.10% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WTMSTR به USD برابر با $ 92.88 برای هر WTMSTR می‌ باشد.

توکن MicroStrategy Incorporated ST0x در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 19,687.42 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 211.97 WTMSTR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WTMSTR در بازه‌ ای بین $ 92.67 (حداقل) و $ 93.05 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 233.29 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 81.59 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WTMSTR طی یک ساعت گذشته به میزان -0.04% و در هفت روز اخیر به میزان -5.41% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 239.37 رسیده است.

اطلاعات بازار MicroStrategy Incorporated ST0x (WTMSTR)

ارزش بازار $ 19.69K$ 19.69K $ 19.69K حجم (24 ساعته) $ 239.37$ 239.37 $ 239.37 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 19.69K$ 19.69K $ 19.69K سرمایه در گردش 211.97 211.97 211.97 عرضه کل 211.9673023228709 211.9673023228709 211.9673023228709

ارزش بازار فعلی MicroStrategy Incorporated ST0x برابر است با $ 19.69K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 239.37. عرضه در گردش WTMSTR برابر است با 211.97، و عرضه کل آن 211.9673023228709 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 19.69K است.