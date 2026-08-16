قیمت امروز CyberKongz

قیمت لحظه‌ ای CyberKongz (KONG) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.19% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KONG به USD برابر با $ 0 برای هر KONG می‌ باشد.

توکن CyberKongz در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 278,004 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 385.50M KONG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KONG در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.020097 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KONG طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +11.11% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 135.96 رسیده است.

اطلاعات بازار CyberKongz (KONG)

ارزش بازار $ 278.00K$ 278.00K $ 278.00K حجم (24 ساعته) $ 135.96$ 135.96 $ 135.96 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 721.15K$ 721.15K $ 721.15K سرمایه در گردش 385.50M 385.50M 385.50M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی CyberKongz برابر است با $ 278.00K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 135.96. عرضه در گردش KONG برابر است با 385.50M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 721.15K است.