قیمت امروز Smilek to the Bank

قیمت لحظه‌ ای Smilek to the Bank (SMILEK) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.03% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SMILEK به USD برابر با $ 0 برای هر SMILEK می‌ باشد.

توکن Smilek to the Bank در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 87,394,236 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.75T SMILEK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SMILEK در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SMILEK طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -0.04% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Smilek to the Bank (SMILEK)

ارزش بازار $ 87.39M$ 87.39M $ 87.39M حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 87.39M$ 87.39M $ 87.39M سرمایه در گردش 1.75T 1.75T 1.75T عرضه کل 1,750,000,000,000.0 1,750,000,000,000.0 1,750,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Smilek to the Bank برابر است با $ 87.39M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SMILEK برابر است با 1.75T، و عرضه کل آن 1750000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 87.39M است.