قیمت امروز Baby Claw

قیمت لحظه‌ ای Baby Claw (BABYCLAW) در حال حاضر برابر با $ 0.091376 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BABYCLAW به USD برابر با $ 0.091376 برای هر BABYCLAW می‌ باشد.

توکن Baby Claw در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 91,376,294 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B BABYCLAW می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BABYCLAW در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BABYCLAW طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 5.43 رسیده است.

اطلاعات بازار Baby Claw (BABYCLAW)

ارزش بازار $ 91.38M$ 91.38M $ 91.38M حجم (24 ساعته) $ 5.43$ 5.43 $ 5.43 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 91.38M$ 91.38M $ 91.38M سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Baby Claw برابر است با $ 91.38M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 5.43. عرضه در گردش BABYCLAW برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 91.38M است.