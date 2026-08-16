قیمت امروز YZY

قیمت لحظه‌ ای YZY (YZY) در حال حاضر برابر با $ 0.289937 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.93% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی YZY به USD برابر با $ 0.289937 برای هر YZY می‌ باشد.

توکن YZY در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 86,679,142 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 298.96M YZY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، YZY در بازه‌ ای بین $ 0.288218 (حداقل) و $ 0.297017 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.95 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.188434 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز YZY طی یک ساعت گذشته به میزان -1.24% و در هفت روز اخیر به میزان -2.19% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 125.64K رسیده است.

اطلاعات بازار YZY (YZY)

ارزش بازار $ 86.68M$ 86.68M $ 86.68M حجم (24 ساعته) $ 125.64K$ 125.64K $ 125.64K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 289.93M$ 289.93M $ 289.93M سرمایه در گردش 298.96M 298.96M 298.96M عرضه کل 999,999,427.797249 999,999,427.797249 999,999,427.797249

ارزش بازار فعلی YZY برابر است با $ 86.68M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 125.64K. عرضه در گردش YZY برابر است با 298.96M، و عرضه کل آن 999999427.797249 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 289.93M است.