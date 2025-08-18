Mis on ZyfAI (ZFI)

ZyFAI is a DeFi Agent built to automate and optimize yield farming across protocols. It relies on real-time data and smart account automation to manage user funds in the most efficient way possible. By continuously reallocating assets, ZyFAI maximizes APY without requiring manual rebalancing. The project was built built by the Zyfi team, a leader in Account Abstraction infrastructure on ZKsync and aims to make DeFi accessible and automated to everyone.

Üksuse ZyfAI (ZFI) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

ZyfAI (ZFI) tokenoomika

ZyfAI (ZFI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZFI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ZyfAI (ZFI) kohta Kui palju on ZyfAI (ZFI) tänapäeval väärt? Reaalajas ZFI hind USD on 0.03315198 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ZFI/USD hind? $ 0.03315198 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ZFI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on ZyfAI turukapitalisatsioon? ZFI turukapitalisatsioon on $ 3.74M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ZFI ringlev varu? ZFI ringlev varu on 112.41M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZFI (ATH) hind? ZFI saavutab ATH hinna summas 0.066037 USD . Mis oli kõigi aegade ZFI madalaim (ATL) hind? ZFI nägi ATL hinda summas 0.00271515 USD . Milline on ZFI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ZFI kauplemismaht on -- USD . Kas ZFI sel aastal kõrgemale ka suundub? ZFI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZFI hinna ennustust

