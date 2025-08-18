Rohkem infot ZFI

ZFI Hinnainfo

ZFI Valge raamat

ZFI Ametlik veebisait

ZFI Tokenoomika

ZFI Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

ZyfAI logo

ZyfAI hind (ZFI)

Loendis mitteolevad

1 ZFI/USD reaalajas hind:

$0.03313294
$0.03313294$0.03313294
-19.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
ZyfAI (ZFI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:17:52 (UTC+8)

ZyfAI (ZFI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.030595
$ 0.030595$ 0.030595
24 h madal
$ 0.04313033
$ 0.04313033$ 0.04313033
24 h kõrge

$ 0.030595
$ 0.030595$ 0.030595

$ 0.04313033
$ 0.04313033$ 0.04313033

$ 0.066037
$ 0.066037$ 0.066037

$ 0.00271515
$ 0.00271515$ 0.00271515

+0.67%

-19.62%

-35.61%

-35.61%

ZyfAI (ZFI) reaalajas hind on $0.03315198. Viimase 24 tunni jooksul ZFI kaubeldud madalaim $ 0.030595 ja kõrgeim $ 0.04313033 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZFIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.066037 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00271515.

Lüliajalise tootluse osas on ZFI muutunud +0.67% viimase tunni jooksul, -19.62% 24 tunni vältel -35.61% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ZyfAI (ZFI) – turuteave

$ 3.74M
$ 3.74M$ 3.74M

--
----

$ 16.64M
$ 16.64M$ 16.64M

112.41M
112.41M 112.41M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

ZyfAI praegune turukapitalisatsioon on $ 3.74M -- 24 tunnise kauplemismahuga. ZFI ringlev varu on 112.41M, mille koguvaru on 500000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 16.64M.

ZyfAI (ZFI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ZyfAI ja USD hinnamuutus $ -0.00809614883100741.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ZyfAI ja USD hinnamuutus $ +0.0324215954.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ZyfAI ja USD hinnamuutus $ +0.0466897070.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ZyfAI ja USD hinnamuutus $ +0.027517719843151926.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00809614883100741-19.62%
30 päeva$ +0.0324215954+97.80%
60 päeva$ +0.0466897070+140.84%
90 päeva$ +0.027517719843151926+488.40%

Mis on ZyfAI (ZFI)

ZyFAI is a DeFi Agent built to automate and optimize yield farming across protocols. It relies on real-time data and smart account automation to manage user funds in the most efficient way possible. By continuously reallocating assets, ZyFAI maximizes APY without requiring manual rebalancing. The project was built built by the Zyfi team, a leader in Account Abstraction infrastructure on ZKsync and aims to make DeFi accessible and automated to everyone.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse ZyfAI (ZFI) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

ZyfAI hinna ennustus (USD)

Kui palju on ZyfAI (ZFI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ZyfAI (ZFI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ZyfAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ZyfAI hinna ennustust kohe!

ZFI kohalike valuutade suhtes

ZyfAI (ZFI) tokenoomika

ZyfAI (ZFI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZFI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ZyfAI (ZFI) kohta

Kui palju on ZyfAI (ZFI) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZFI hind USD on 0.03315198 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZFI/USD hind?
Praegune hind ZFI/USD on $ 0.03315198. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ZyfAI turukapitalisatsioon?
ZFI turukapitalisatsioon on $ 3.74M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZFI ringlev varu?
ZFI ringlev varu on 112.41M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZFI (ATH) hind?
ZFI saavutab ATH hinna summas 0.066037 USD.
Mis oli kõigi aegade ZFI madalaim (ATL) hind?
ZFI nägi ATL hinda summas 0.00271515 USD.
Milline on ZFI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZFI kauplemismaht on -- USD.
Kas ZFI sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZFI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZFI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:17:52 (UTC+8)

ZyfAI (ZFI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.