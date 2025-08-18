Mis on Yieltra (YLT)

Yieltra (YLT) is a DeFi-native token designed to deliver passive income in USDC to its holders through a fully automated mechanism embedded in its smart contract. Operating on the Solana blockchain, Yieltra enables fast, low-cost transactions and effortless participation — without the need for staking, wallet connection, or centralized platforms. Yieltra is more than a token — it’s an economic engine: rewarding users, sustaining itself, and scaling organically through community engagement and protocol growth.

Yieltra (YLT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet YLT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

YLT turukapitalisatsioon on $ 279.01K USD . YLT ringlev varu on 30.00M USD . YLT saavutab ATH hinna summas 0.01124445 USD . YLT nägi ATL hinda summas 0.00774457 USD .

