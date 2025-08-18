Rohkem infot WPOL

Wrapped POL hind (WPOL)

1 WPOL/USD reaalajas hind:

$0.241711
$0.241711
+1.20%1D
Wrapped POL (WPOL) reaalajas hinnagraafik
Wrapped POL (WPOL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.238826
24 h madal
$ 0.254532
24 h kõrge

$ 0.238826
$ 0.254532
$ 2.91
$ 0.146875
-1.50%

+1.23%

-1.04%

-1.04%

Wrapped POL (WPOL) reaalajas hind on $0.241766. Viimase 24 tunni jooksul WPOL kaubeldud madalaim $ 0.238826 ja kõrgeim $ 0.254532 näitab aktiivset turu volatiivsust. WPOLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.91 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.146875.

Lüliajalise tootluse osas on WPOL muutunud -1.50% viimase tunni jooksul, +1.23% 24 tunni vältel -1.04% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Wrapped POL (WPOL) – turuteave

$ 53.07M
--
$ 53.07M
220.69M
220,687,922.6361826
Wrapped POL praegune turukapitalisatsioon on $ 53.07M -- 24 tunnise kauplemismahuga. WPOL ringlev varu on 220.69M, mille koguvaru on 220687922.6361826. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 53.07M.

Wrapped POL (WPOL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Wrapped POL ja USD hinnamuutus $ +0.00293942.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Wrapped POL ja USD hinnamuutus $ +0.0064132299.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Wrapped POL ja USD hinnamuutus $ +0.0673547262.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Wrapped POL ja USD hinnamuutus $ +0.00775297589592793.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00293942+1.23%
30 päeva$ +0.0064132299+2.65%
60 päeva$ +0.0673547262+27.86%
90 päeva$ +0.00775297589592793+3.31%

Mis on Wrapped POL (WPOL)

Wrapped Matic on Polygon (PoS) chain.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse Wrapped POL (WPOL) allikas

Ametlik veebisait

Wrapped POL hinna ennustus (USD)

Kui palju on Wrapped POL (WPOL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Wrapped POL (WPOL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Wrapped POL nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Wrapped POL hinna ennustust kohe!

WPOL kohalike valuutade suhtes

Wrapped POL (WPOL) tokenoomika

Wrapped POL (WPOL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WPOL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Wrapped POL (WPOL) kohta

Kui palju on Wrapped POL (WPOL) tänapäeval väärt?
Reaalajas WPOL hind USD on 0.241766 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WPOL/USD hind?
Praegune hind WPOL/USD on $ 0.241766. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Wrapped POL turukapitalisatsioon?
WPOL turukapitalisatsioon on $ 53.07M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WPOL ringlev varu?
WPOL ringlev varu on 220.69M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WPOL (ATH) hind?
WPOL saavutab ATH hinna summas 2.91 USD.
Mis oli kõigi aegade WPOL madalaim (ATL) hind?
WPOL nägi ATL hinda summas 0.146875 USD.
Milline on WPOL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WPOL kauplemismaht on -- USD.
Kas WPOL sel aastal kõrgemale ka suundub?
WPOL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WPOL hinna ennustust.
Wrapped POL (WPOL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.