Mis on Wrapped CTC (WCTC)

WCTC is a wrapped ERC-20 version of native Creditcoin (CTC), enabling holders of mainnet CTC to access Ethereum-based liquidity. Users can swap native CTC for wCTC at a 1:1 ratio through the Creditcoin Foundation's swap tool, and trade wCTC against G-CRE on Uniswap, providing an additional path for mainnet token holders to access market liquidity. Creditcoin is a layer 1 EVM blockchain that enables developers to build multi-chain applications for real use cases, such as decentralized lending, real-world assets (RWAs), and decentralized physical infrastructure networks (DePIN).

Wrapped CTC (WCTC) tokenoomika

Wrapped CTC (WCTC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WCTC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Wrapped CTC (WCTC) kohta Kui palju on Wrapped CTC (WCTC) tänapäeval väärt? Reaalajas WCTC hind USD on 0.268376 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WCTC/USD hind? $ 0.268376 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WCTC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Wrapped CTC turukapitalisatsioon? WCTC turukapitalisatsioon on $ 1.65M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WCTC ringlev varu? WCTC ringlev varu on 6.11M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WCTC (ATH) hind? WCTC saavutab ATH hinna summas 0.369622 USD . Mis oli kõigi aegade WCTC madalaim (ATL) hind? WCTC nägi ATL hinda summas 0.186205 USD . Milline on WCTC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WCTC kauplemismaht on -- USD . Kas WCTC sel aastal kõrgemale ka suundub? WCTC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WCTC hinna ennustust

