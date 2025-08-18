Mis on SyrupUSDC (SYRUPUSDC)

SyrupUSDC is Maple Finance's yield-bearing stablecoin. It is powered by Syrup and allows DeFi lenders to leverage their capital to earn yield. Maple yield is generated from fixed rate, overcollateralised loans to institutional borrowers. These short duration loans enable Maple to provide consistent high yield and short term liquidity for users. Syrup is Maple's DeFi platform offering decentralized access to Maple's yield generation opportunities.

Üksuse SyrupUSDC (SYRUPUSDC) allikas

SyrupUSDC (SYRUPUSDC) tokenoomika

SyrupUSDC (SYRUPUSDC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SyrupUSDC (SYRUPUSDC) kohta Kui palju on SyrupUSDC (SYRUPUSDC) tänapäeval väärt? Reaalajas SYRUPUSDC hind USD on 1.12 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SYRUPUSDC/USD hind? $ 1.12 . Milline on SyrupUSDC turukapitalisatsioon? SYRUPUSDC turukapitalisatsioon on $ 923.07M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SYRUPUSDC ringlev varu? SYRUPUSDC ringlev varu on 825.35M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SYRUPUSDC (ATH) hind? SYRUPUSDC saavutab ATH hinna summas 1.14 USD . Mis oli kõigi aegade SYRUPUSDC madalaim (ATL) hind? SYRUPUSDC nägi ATL hinda summas 1.055 USD . Milline on SYRUPUSDC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SYRUPUSDC kauplemismaht on -- USD .

