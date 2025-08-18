Rohkem infot SYRUPUSDC

SyrupUSDC (SYRUPUSDC) hinna teave (USD)

SyrupUSDC (SYRUPUSDC) reaalajas hind on $1.12. Viimase 24 tunni jooksul SYRUPUSDC kaubeldud madalaim $ 1.12 ja kõrgeim $ 1.14 näitab aktiivset turu volatiivsust. SYRUPUSDCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.14 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.055.

Lüliajalise tootluse osas on SYRUPUSDC muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, -0.00% 24 tunni vältel +0.18% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SyrupUSDC praegune turukapitalisatsioon on $ 923.07M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SYRUPUSDC ringlev varu on 825.35M, mille koguvaru on 825344723.519173. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 923.07M.

SyrupUSDC (SYRUPUSDC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse SyrupUSDC ja USD hinnamuutus $ -0.000106596163117.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SyrupUSDC ja USD hinnamuutus $ +0.0060819360.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SyrupUSDC ja USD hinnamuutus $ +0.0119728000.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SyrupUSDC ja USD hinnamuutus $ +0.0190638387964522.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000106596163117-0.00%
30 päeva$ +0.0060819360+0.54%
60 päeva$ +0.0119728000+1.07%
90 päeva$ +0.0190638387964522+1.73%

Mis on SyrupUSDC (SYRUPUSDC)

SyrupUSDC is Maple Finance's yield-bearing stablecoin. It is powered by Syrup and allows DeFi lenders to leverage their capital to earn yield. Maple yield is generated from fixed rate, overcollateralised loans to institutional borrowers. These short duration loans enable Maple to provide consistent high yield and short term liquidity for users. Syrup is Maple's DeFi platform offering decentralized access to Maple's yield generation opportunities.

SyrupUSDC hinna ennustus (USD)

Kui palju on SyrupUSDC (SYRUPUSDC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SyrupUSDC (SYRUPUSDC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SyrupUSDC nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SyrupUSDC hinna ennustust kohe!

SyrupUSDC (SYRUPUSDC) tokenoomika

SyrupUSDC (SYRUPUSDC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SYRUPUSDC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SyrupUSDC (SYRUPUSDC) kohta

Kui palju on SyrupUSDC (SYRUPUSDC) tänapäeval väärt?
Reaalajas SYRUPUSDC hind USD on 1.12 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SYRUPUSDC/USD hind?
Praegune hind SYRUPUSDC/USD on $ 1.12. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SyrupUSDC turukapitalisatsioon?
SYRUPUSDC turukapitalisatsioon on $ 923.07M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SYRUPUSDC ringlev varu?
SYRUPUSDC ringlev varu on 825.35M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SYRUPUSDC (ATH) hind?
SYRUPUSDC saavutab ATH hinna summas 1.14 USD.
Mis oli kõigi aegade SYRUPUSDC madalaim (ATL) hind?
SYRUPUSDC nägi ATL hinda summas 1.055 USD.
Milline on SYRUPUSDC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SYRUPUSDC kauplemismaht on -- USD.
Kas SYRUPUSDC sel aastal kõrgemale ka suundub?
SYRUPUSDC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SYRUPUSDC hinna ennustust.
