SwapX hind (SWPX)

1 SWPX/USD reaalajas hind:

$0.077388
$0.077388$0.077388
-7.60%1D
SwapX (SWPX) reaalajas hinnagraafik
SwapX (SWPX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.077076
24 h madal
$ 0.087258
24 h kõrge

$ 0.077076
$ 0.087258
$ 0.757704
$ 0.04855514
-1.64%

-7.63%

-11.93%

-11.93%

SwapX (SWPX) reaalajas hind on $0.077388. Viimase 24 tunni jooksul SWPX kaubeldud madalaim $ 0.077076 ja kõrgeim $ 0.087258 näitab aktiivset turu volatiivsust. SWPXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.757704 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.04855514.

Lüliajalise tootluse osas on SWPX muutunud -1.64% viimase tunni jooksul, -7.63% 24 tunni vältel -11.93% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SwapX (SWPX) – turuteave

$ 1.39M
--
$ 6.87M
18.05M
89,079,575.1321691
SwapX praegune turukapitalisatsioon on $ 1.39M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SWPX ringlev varu on 18.05M, mille koguvaru on 89079575.1321691. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.87M.

SwapX (SWPX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse SwapX ja USD hinnamuutus $ -0.00639743491211736.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SwapX ja USD hinnamuutus $ +0.0229061902.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SwapX ja USD hinnamuutus $ -0.0193302532.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SwapX ja USD hinnamuutus $ -0.0594446674040567.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00639743491211736-7.63%
30 päeva$ +0.0229061902+29.60%
60 päeva$ -0.0193302532-24.97%
90 päeva$ -0.0594446674040567-43.44%

Mis on SwapX (SWPX)

SwapX is the native decentralized exchange (DEX) on the Sonic L1 blockchain. Powered by Algebra Integral V4 for concentrated and active liquidity management, it delivers advanced plugin DeFi solutions. SwapX’s ve(3,3) tokenomics ensures stable growth and fair rewards distribution. Winner of the Sonic Boom competition, with over 1,000 participants, SwapX secured a grant in the SAPPHIRE category thanks to its plugins innovations.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

SwapX hinna ennustus (USD)

Kui palju on SwapX (SWPX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SwapX (SWPX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SwapX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SwapX hinna ennustust kohe!

SWPX kohalike valuutade suhtes

SwapX (SWPX) tokenoomika

SwapX (SWPX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SWPX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SwapX (SWPX) kohta

Kui palju on SwapX (SWPX) tänapäeval väärt?
Reaalajas SWPX hind USD on 0.077388 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SWPX/USD hind?
Praegune hind SWPX/USD on $ 0.077388. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SwapX turukapitalisatsioon?
SWPX turukapitalisatsioon on $ 1.39M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SWPX ringlev varu?
SWPX ringlev varu on 18.05M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SWPX (ATH) hind?
SWPX saavutab ATH hinna summas 0.757704 USD.
Mis oli kõigi aegade SWPX madalaim (ATL) hind?
SWPX nägi ATL hinda summas 0.04855514 USD.
Milline on SWPX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SWPX kauplemismaht on -- USD.
Kas SWPX sel aastal kõrgemale ka suundub?
SWPX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SWPX hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.