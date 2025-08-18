Mis on SwapX (SWPX)

SwapX is the native decentralized exchange (DEX) on the Sonic L1 blockchain. Powered by Algebra Integral V4 for concentrated and active liquidity management, it delivers advanced plugin DeFi solutions. SwapX’s ve(3,3) tokenomics ensures stable growth and fair rewards distribution. Winner of the Sonic Boom competition, with over 1,000 participants, SwapX secured a grant in the SAPPHIRE category thanks to its plugins innovations.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse SwapX (SWPX) allikas Ametlik veebisait

SwapX hinna ennustus (USD)

Kui palju on SwapX (SWPX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SwapX (SWPX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SwapX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SwapX hinna ennustust kohe!

SWPX kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

SwapX (SWPX) tokenoomika

SwapX (SWPX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SWPX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SwapX (SWPX) kohta Kui palju on SwapX (SWPX) tänapäeval väärt? Reaalajas SWPX hind USD on 0.077388 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SWPX/USD hind? $ 0.077388 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SWPX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on SwapX turukapitalisatsioon? SWPX turukapitalisatsioon on $ 1.39M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SWPX ringlev varu? SWPX ringlev varu on 18.05M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SWPX (ATH) hind? SWPX saavutab ATH hinna summas 0.757704 USD . Mis oli kõigi aegade SWPX madalaim (ATL) hind? SWPX nägi ATL hinda summas 0.04855514 USD . Milline on SWPX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SWPX kauplemismaht on -- USD . Kas SWPX sel aastal kõrgemale ka suundub? SWPX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SWPX hinna ennustust

SwapX (SWPX) Olulised valdkonna uudised