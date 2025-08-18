Mis on Stride Staked Atom (STATOM)

Stride Staked ATOM, or stATOM, is a representative token for staked ATOM. It is derived through the process of liquid staking ATOM using the Stride protocol. It can be converted back to the original tokens at any point. stATOM permits seamless transactions, transfers, and participation in DeFi activities. In the broader context of the Cosmos ecosystem, where ATOM serves as the central token of the Cosmos Hub, stATOM is a versatile asset, offering the benefits of DeFi engagement alongside a 20.89% staking reward. Stride is a multichain liquid staking zone (appchain) on the Cosmos Blockchain. Stride allows users to stake any IBC-compatible tokens, and receive stTokens in return, which are redeemable for the original token at a 1:1 ratio. By staking their tokens using Stride, users will be able to earn staking rewards, while also retaining liquidity in the form of stTokens, which will allow them to take advantage of Cosmos DeFi and pursue more yields there.

Kui palju on Stride Staked Atom (STATOM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Stride Staked Atom (STATOM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

Stride Staked Atom (STATOM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Stride Staked Atom (STATOM) kohta Kui palju on Stride Staked Atom (STATOM) tänapäeval väärt? Reaalajas STATOM hind USD on 7.32 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune STATOM/USD hind? $ 7.32 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind STATOM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Stride Staked Atom turukapitalisatsioon? STATOM turukapitalisatsioon on $ 16.62M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on STATOM ringlev varu? STATOM ringlev varu on 2.27M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim STATOM (ATH) hind? STATOM saavutab ATH hinna summas 18.7 USD . Mis oli kõigi aegade STATOM madalaim (ATL) hind? STATOM nägi ATL hinda summas 0.02064083 USD . Milline on STATOM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine STATOM kauplemismaht on -- USD . Kas STATOM sel aastal kõrgemale ka suundub? STATOM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STATOM hinna ennustust

