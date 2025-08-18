Rohkem infot STATOM

Stride Staked Atom hind (STATOM)

1 STATOM/USD reaalajas hind:

$7.32
$7.32$7.32
-2.00%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana.
Stride Staked Atom (STATOM) reaalajas hinnagraafik
Stride Staked Atom (STATOM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 7.29
$ 7.29$ 7.29
24 h madal
$ 7.74
$ 7.74$ 7.74
24 h kõrge

$ 7.29
$ 7.29$ 7.29

$ 7.74
$ 7.74$ 7.74

$ 18.7
$ 18.7$ 18.7

$ 0.02064083
$ 0.02064083$ 0.02064083

-0.97%

-2.02%

-3.68%

-3.68%

Stride Staked Atom (STATOM) reaalajas hind on $7.32. Viimase 24 tunni jooksul STATOM kaubeldud madalaim $ 7.29 ja kõrgeim $ 7.74 näitab aktiivset turu volatiivsust. STATOMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 18.7 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02064083.

Lüliajalise tootluse osas on STATOM muutunud -0.97% viimase tunni jooksul, -2.02% 24 tunni vältel -3.68% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Stride Staked Atom (STATOM) – turuteave

$ 16.62M
$ 16.62M$ 16.62M

--
----

$ 16.62M
$ 16.62M$ 16.62M

2.27M
2.27M 2.27M

2,271,705.963891
2,271,705.963891 2,271,705.963891

Stride Staked Atom praegune turukapitalisatsioon on $ 16.62M -- 24 tunnise kauplemismahuga. STATOM ringlev varu on 2.27M, mille koguvaru on 2271705.963891. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 16.62M.

Stride Staked Atom (STATOM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Stride Staked Atom ja USD hinnamuutus $ -0.151321115838159.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Stride Staked Atom ja USD hinnamuutus $ -0.3998989200.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Stride Staked Atom ja USD hinnamuutus $ +1.0612030920.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Stride Staked Atom ja USD hinnamuutus $ -0.275897596758095.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.151321115838159-2.02%
30 päeva$ -0.3998989200-5.46%
60 päeva$ +1.0612030920+14.50%
90 päeva$ -0.275897596758095-3.63%

Mis on Stride Staked Atom (STATOM)

Stride Staked ATOM, or stATOM, is a representative token for staked ATOM. It is derived through the process of liquid staking ATOM using the Stride protocol. It can be converted back to the original tokens at any point. stATOM permits seamless transactions, transfers, and participation in DeFi activities. In the broader context of the Cosmos ecosystem, where ATOM serves as the central token of the Cosmos Hub, stATOM is a versatile asset, offering the benefits of DeFi engagement alongside a 20.89% staking reward. Stride is a multichain liquid staking zone (appchain) on the Cosmos Blockchain. Stride allows users to stake any IBC-compatible tokens, and receive stTokens in return, which are redeemable for the original token at a 1:1 ratio. By staking their tokens using Stride, users will be able to earn staking rewards, while also retaining liquidity in the form of stTokens, which will allow them to take advantage of Cosmos DeFi and pursue more yields there.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs.

Üksuse Stride Staked Atom (STATOM) allikas

Ametlik veebisait

Stride Staked Atom hinna ennustus (USD)

Kui palju on Stride Staked Atom (STATOM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Stride Staked Atom (STATOM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Stride Staked Atom nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Stride Staked Atom hinna ennustust kohe!

STATOM kohalike valuutade suhtes

Stride Staked Atom (STATOM) tokenoomika

Stride Staked Atom (STATOM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STATOM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Stride Staked Atom (STATOM) kohta

Kui palju on Stride Staked Atom (STATOM) tänapäeval väärt?
Reaalajas STATOM hind USD on 7.32 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune STATOM/USD hind?
Praegune hind STATOM/USD on $ 7.32. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Stride Staked Atom turukapitalisatsioon?
STATOM turukapitalisatsioon on $ 16.62M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on STATOM ringlev varu?
STATOM ringlev varu on 2.27M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim STATOM (ATH) hind?
STATOM saavutab ATH hinna summas 18.7 USD.
Mis oli kõigi aegade STATOM madalaim (ATL) hind?
STATOM nägi ATL hinda summas 0.02064083 USD.
Milline on STATOM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine STATOM kauplemismaht on -- USD.
Kas STATOM sel aastal kõrgemale ka suundub?
STATOM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STATOM hinna ennustust.
Stride Staked Atom (STATOM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

