SolXenCat hind (XENCAT)

1 XENCAT/USD reaalajas hind:

$0.00050569
$0.00050569$0.00050569
-7.30%1D
SolXenCat (XENCAT) reaalajas hinnagraafik
SolXenCat (XENCAT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00050271
24 h madal
$ 0.00055717
24 h kõrge

$ 0.00050271
$ 0.00055717
$ 0.0029045
$ 0.00004154
-0.52%

-7.34%

-2.69%

-2.69%

SolXenCat (XENCAT) reaalajas hind on $0.00050569. Viimase 24 tunni jooksul XENCAT kaubeldud madalaim $ 0.00050271 ja kõrgeim $ 0.00055717 näitab aktiivset turu volatiivsust. XENCATkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0029045 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00004154.

Lüliajalise tootluse osas on XENCAT muutunud -0.52% viimase tunni jooksul, -7.34% 24 tunni vältel -2.69% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SolXenCat (XENCAT) – turuteave

$ 505.67K
--
$ 505.67K
999.97M
999,967,057.0
SolXenCat praegune turukapitalisatsioon on $ 505.67K -- 24 tunnise kauplemismahuga. XENCAT ringlev varu on 999.97M, mille koguvaru on 999967057.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 505.67K.

SolXenCat (XENCAT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse SolXenCat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SolXenCat ja USD hinnamuutus $ -0.0001534248.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SolXenCat ja USD hinnamuutus $ -0.0002756034.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SolXenCat ja USD hinnamuutus $ -0.0012341924350993447.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-7.34%
30 päeva$ -0.0001534248-30.33%
60 päeva$ -0.0002756034-54.50%
90 päeva$ -0.0012341924350993447-70.93%

Mis on SolXenCat (XENCAT)

Welcome to $XENCAT Cute Kitty Baked by Mr. Jack Levin and XEN Community! The Only 100% Rug Free & Stress Free MEME on Solana! DYOR and Join!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse SolXenCat (XENCAT) allikas

Ametlik veebisait

SolXenCat hinna ennustus (USD)

Kui palju on SolXenCat (XENCAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SolXenCat (XENCAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SolXenCat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SolXenCat hinna ennustust kohe!

XENCAT kohalike valuutade suhtes

SolXenCat (XENCAT) tokenoomika

SolXenCat (XENCAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XENCAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SolXenCat (XENCAT) kohta

Kui palju on SolXenCat (XENCAT) tänapäeval väärt?
Reaalajas XENCAT hind USD on 0.00050569 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XENCAT/USD hind?
Praegune hind XENCAT/USD on $ 0.00050569. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SolXenCat turukapitalisatsioon?
XENCAT turukapitalisatsioon on $ 505.67K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XENCAT ringlev varu?
XENCAT ringlev varu on 999.97M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XENCAT (ATH) hind?
XENCAT saavutab ATH hinna summas 0.0029045 USD.
Mis oli kõigi aegade XENCAT madalaim (ATL) hind?
XENCAT nägi ATL hinda summas 0.00004154 USD.
Milline on XENCAT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XENCAT kauplemismaht on -- USD.
Kas XENCAT sel aastal kõrgemale ka suundub?
XENCAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XENCAT hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.