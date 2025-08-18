Rohkem infot SPE

SPE Hinnainfo

SPE Ametlik veebisait

SPE Tokenoomika

SPE Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

SavePlanetEarth logo

SavePlanetEarth hind (SPE)

Loendis mitteolevad

1 SPE/USD reaalajas hind:

$0.00814796
$0.00814796$0.00814796
-2.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
SavePlanetEarth (SPE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:53:37 (UTC+8)

SavePlanetEarth (SPE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00737544
$ 0.00737544$ 0.00737544
24 h madal
$ 0.01005141
$ 0.01005141$ 0.01005141
24 h kõrge

$ 0.00737544
$ 0.00737544$ 0.00737544

$ 0.01005141
$ 0.01005141$ 0.01005141

$ 0.14091
$ 0.14091$ 0.14091

$ 0.00298054
$ 0.00298054$ 0.00298054

+0.02%

-2.74%

-2.50%

-2.50%

SavePlanetEarth (SPE) reaalajas hind on $0.00814796. Viimase 24 tunni jooksul SPE kaubeldud madalaim $ 0.00737544 ja kõrgeim $ 0.01005141 näitab aktiivset turu volatiivsust. SPEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.14091 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00298054.

Lüliajalise tootluse osas on SPE muutunud +0.02% viimase tunni jooksul, -2.74% 24 tunni vältel -2.50% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SavePlanetEarth (SPE) – turuteave

$ 4.80M
$ 4.80M$ 4.80M

--
----

$ 4.80M
$ 4.80M$ 4.80M

589.51M
589.51M 589.51M

589,507,929.8179382
589,507,929.8179382 589,507,929.8179382

SavePlanetEarth praegune turukapitalisatsioon on $ 4.80M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SPE ringlev varu on 589.51M, mille koguvaru on 589507929.8179382. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.80M.

SavePlanetEarth (SPE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse SavePlanetEarth ja USD hinnamuutus $ -0.000229806586485968.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SavePlanetEarth ja USD hinnamuutus $ +0.0006698478.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SavePlanetEarth ja USD hinnamuutus $ +0.0029465459.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SavePlanetEarth ja USD hinnamuutus $ +0.001790667383456413.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000229806586485968-2.74%
30 päeva$ +0.0006698478+8.22%
60 päeva$ +0.0029465459+36.16%
90 päeva$ +0.001790667383456413+28.17%

Mis on SavePlanetEarth (SPE)

Our vision is to combat climate change by means of planting trees as a means for carbon sequestration. Direct from our whitepaper: SAVEPLANETEARTH is a Global Initiative dedicated to developing programs aiming to combat Global Warming and Climate Change and is involved to develop realistic Carbon Sequestration Harvests to achieve reduced levels of Global Warming, employing a myriad of activities including Afforestation, Reforestation, and Enhanced Marine Climate Management, and utilizing enhanced public interest and innovative financing mechanisms. The Vision of SAVEPLANETEARTH is to inculcate simple, affordable, and effective mechanisms to reduce Carbon Sequestration and institute effective Emissions Control Systems so that Global Warming and Climate Change can be kept at manageable levels, to be enabled by empowered climate conservation processes. Long term vision: Supporting activities to avert Global Warming and Expand Efforts in Carbon Sequestration. We are in the midst of establishing meaningful partnerships with both the UN/UNDP and UNICEF as well as many other likeminded climate change activist groups.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse SavePlanetEarth (SPE) allikas

Ametlik veebisait

SavePlanetEarth hinna ennustus (USD)

Kui palju on SavePlanetEarth (SPE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SavePlanetEarth (SPE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SavePlanetEarth nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SavePlanetEarth hinna ennustust kohe!

SPE kohalike valuutade suhtes

SavePlanetEarth (SPE) tokenoomika

SavePlanetEarth (SPE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SPE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SavePlanetEarth (SPE) kohta

Kui palju on SavePlanetEarth (SPE) tänapäeval väärt?
Reaalajas SPE hind USD on 0.00814796 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SPE/USD hind?
Praegune hind SPE/USD on $ 0.00814796. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SavePlanetEarth turukapitalisatsioon?
SPE turukapitalisatsioon on $ 4.80M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SPE ringlev varu?
SPE ringlev varu on 589.51M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SPE (ATH) hind?
SPE saavutab ATH hinna summas 0.14091 USD.
Mis oli kõigi aegade SPE madalaim (ATL) hind?
SPE nägi ATL hinda summas 0.00298054 USD.
Milline on SPE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SPE kauplemismaht on -- USD.
Kas SPE sel aastal kõrgemale ka suundub?
SPE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SPE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:53:37 (UTC+8)

SavePlanetEarth (SPE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.