Mis on Pundu (PUNDU)

PUNDU is a meme token running on the Solana blockchain

Üksuse Pundu (PUNDU) allikas Ametlik veebisait

Pundu hinna ennustus (USD)

Kui palju on Pundu (PUNDU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pundu (PUNDU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pundu nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Pundu hinna ennustust kohe!

PUNDU kohalike valuutade suhtes

Pundu (PUNDU) tokenoomika

Pundu (PUNDU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PUNDU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pundu (PUNDU) kohta Kui palju on Pundu (PUNDU) tänapäeval väärt? Reaalajas PUNDU hind USD on 0.00412749 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PUNDU/USD hind? $ 0.00412749 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PUNDU/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Pundu turukapitalisatsioon? PUNDU turukapitalisatsioon on $ 4.11M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PUNDU ringlev varu? PUNDU ringlev varu on 995.89M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PUNDU (ATH) hind? PUNDU saavutab ATH hinna summas 0.02009279 USD . Mis oli kõigi aegade PUNDU madalaim (ATL) hind? PUNDU nägi ATL hinda summas 0.00224062 USD . Milline on PUNDU kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PUNDU kauplemismaht on -- USD . Kas PUNDU sel aastal kõrgemale ka suundub? PUNDU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PUNDU hinna ennustust

