Rohkem infot PUNDU

PUNDU Hinnainfo

PUNDU Ametlik veebisait

PUNDU Tokenoomika

PUNDU Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Pundu logo

Pundu hind (PUNDU)

Loendis mitteolevad

1 PUNDU/USD reaalajas hind:

$0.00412749
$0.00412749$0.00412749
-4.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Pundu (PUNDU) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:48:17 (UTC+8)

Pundu (PUNDU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00409123
$ 0.00409123$ 0.00409123
24 h madal
$ 0.0044755
$ 0.0044755$ 0.0044755
24 h kõrge

$ 0.00409123
$ 0.00409123$ 0.00409123

$ 0.0044755
$ 0.0044755$ 0.0044755

$ 0.02009279
$ 0.02009279$ 0.02009279

$ 0.00224062
$ 0.00224062$ 0.00224062

+0.76%

-4.46%

-0.15%

-0.15%

Pundu (PUNDU) reaalajas hind on $0.00412749. Viimase 24 tunni jooksul PUNDU kaubeldud madalaim $ 0.00409123 ja kõrgeim $ 0.0044755 näitab aktiivset turu volatiivsust. PUNDUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02009279 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00224062.

Lüliajalise tootluse osas on PUNDU muutunud +0.76% viimase tunni jooksul, -4.46% 24 tunni vältel -0.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Pundu (PUNDU) – turuteave

$ 4.11M
$ 4.11M$ 4.11M

--
----

$ 4.11M
$ 4.11M$ 4.11M

995.89M
995.89M 995.89M

995,888,953.6645057
995,888,953.6645057 995,888,953.6645057

Pundu praegune turukapitalisatsioon on $ 4.11M -- 24 tunnise kauplemismahuga. PUNDU ringlev varu on 995.89M, mille koguvaru on 995888953.6645057. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.11M.

Pundu (PUNDU) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Pundu ja USD hinnamuutus $ -0.000193085867667681.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Pundu ja USD hinnamuutus $ +0.0001565738.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Pundu ja USD hinnamuutus $ +0.0010096781.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Pundu ja USD hinnamuutus $ +0.0002855374568466907.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000193085867667681-4.46%
30 päeva$ +0.0001565738+3.79%
60 päeva$ +0.0010096781+24.46%
90 päeva$ +0.0002855374568466907+7.43%

Mis on Pundu (PUNDU)

PUNDU is a meme token running on the Solana blockchain

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Pundu (PUNDU) allikas

Ametlik veebisait

Pundu hinna ennustus (USD)

Kui palju on Pundu (PUNDU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pundu (PUNDU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pundu nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Pundu hinna ennustust kohe!

PUNDU kohalike valuutade suhtes

Pundu (PUNDU) tokenoomika

Pundu (PUNDU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PUNDU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pundu (PUNDU) kohta

Kui palju on Pundu (PUNDU) tänapäeval väärt?
Reaalajas PUNDU hind USD on 0.00412749 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PUNDU/USD hind?
Praegune hind PUNDU/USD on $ 0.00412749. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Pundu turukapitalisatsioon?
PUNDU turukapitalisatsioon on $ 4.11M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PUNDU ringlev varu?
PUNDU ringlev varu on 995.89M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PUNDU (ATH) hind?
PUNDU saavutab ATH hinna summas 0.02009279 USD.
Mis oli kõigi aegade PUNDU madalaim (ATL) hind?
PUNDU nägi ATL hinda summas 0.00224062 USD.
Milline on PUNDU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PUNDU kauplemismaht on -- USD.
Kas PUNDU sel aastal kõrgemale ka suundub?
PUNDU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PUNDU hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:48:17 (UTC+8)

Pundu (PUNDU) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.