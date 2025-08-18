Rohkem infot PLANE

PLANE Hinnainfo

PLANE Ametlik veebisait

PLANE Tokenoomika

PLANE Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Paper Plane logo

Paper Plane hind (PLANE)

Loendis mitteolevad

1 PLANE/USD reaalajas hind:

$0.00838309
$0.00838309$0.00838309
-8.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Paper Plane (PLANE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:29:22 (UTC+8)

Paper Plane (PLANE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00778031
$ 0.00778031$ 0.00778031
24 h madal
$ 0.01005744
$ 0.01005744$ 0.01005744
24 h kõrge

$ 0.00778031
$ 0.00778031$ 0.00778031

$ 0.01005744
$ 0.01005744$ 0.01005744

$ 0.11842
$ 0.11842$ 0.11842

$ 0
$ 0$ 0

-1.48%

-8.33%

+127.76%

+127.76%

Paper Plane (PLANE) reaalajas hind on $0.00838553. Viimase 24 tunni jooksul PLANE kaubeldud madalaim $ 0.00778031 ja kõrgeim $ 0.01005744 näitab aktiivset turu volatiivsust. PLANEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.11842 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PLANE muutunud -1.48% viimase tunni jooksul, -8.33% 24 tunni vältel +127.76% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Paper Plane (PLANE) – turuteave

$ 838.33K
$ 838.33K$ 838.33K

--
----

$ 838.33K
$ 838.33K$ 838.33K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Paper Plane praegune turukapitalisatsioon on $ 838.33K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PLANE ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 838.33K.

Paper Plane (PLANE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Paper Plane ja USD hinnamuutus $ -0.000762885922916.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Paper Plane ja USD hinnamuutus $ +0.0287150047.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Paper Plane ja USD hinnamuutus $ +0.0323541964.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Paper Plane ja USD hinnamuutus $ +0.006806050111576472.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000762885922916-8.33%
30 päeva$ +0.0287150047+342.44%
60 päeva$ +0.0323541964+385.83%
90 päeva$ +0.006806050111576472+430.90%

Mis on Paper Plane (PLANE)

The Paper Plane Movement represents the resistance against online censorship.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Paper Plane (PLANE) allikas

Ametlik veebisait

Paper Plane hinna ennustus (USD)

Kui palju on Paper Plane (PLANE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Paper Plane (PLANE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Paper Plane nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Paper Plane hinna ennustust kohe!

PLANE kohalike valuutade suhtes

Paper Plane (PLANE) tokenoomika

Paper Plane (PLANE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PLANE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Paper Plane (PLANE) kohta

Kui palju on Paper Plane (PLANE) tänapäeval väärt?
Reaalajas PLANE hind USD on 0.00838553 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PLANE/USD hind?
Praegune hind PLANE/USD on $ 0.00838553. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Paper Plane turukapitalisatsioon?
PLANE turukapitalisatsioon on $ 838.33K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PLANE ringlev varu?
PLANE ringlev varu on 100.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PLANE (ATH) hind?
PLANE saavutab ATH hinna summas 0.11842 USD.
Mis oli kõigi aegade PLANE madalaim (ATL) hind?
PLANE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PLANE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PLANE kauplemismaht on -- USD.
Kas PLANE sel aastal kõrgemale ka suundub?
PLANE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PLANE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:29:22 (UTC+8)

Paper Plane (PLANE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.