The origin of Birdcoin was due to a disgruntled KOL who disapproved of Sun Ge's actions. On July 24, 2023, he saw Sun Ge's tweet praising CZ, so he soulfully questioned Sun Ge: "Do you really admire CZ?" CZ responded with a , causing laughter. Following suggestions from followers, Birdcoin was established, and 100% of the coins were airdropped to the community for free via Twitter. Philosophy: purity, freedom, equality, and universal love.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NIAO (NIAO) kohta Kui palju on NIAO (NIAO) tänapäeval väärt? Reaalajas NIAO hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NIAO/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NIAO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on NIAO turukapitalisatsioon? NIAO turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NIAO ringlev varu? NIAO ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NIAO (ATH) hind? NIAO saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade NIAO madalaim (ATL) hind? NIAO nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on NIAO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NIAO kauplemismaht on $ 2.06K USD . Kas NIAO sel aastal kõrgemale ka suundub? NIAO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NIAO hinna ennustust

