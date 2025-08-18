Mis on iBTC Network (IBTC)

iBTC Network, a Bitcoin Layer 1 native wrapper, leverages a decentralized network of node operators, merchants, and custodians to provide bridgeless yield on Bitcoin. By eliminating the risks associated with centralized custodians and bridges, iBTC offers users secure, compliant, and efficient access to Bitcoin yield. Join us in our mission to make BTCFi secure, transparent, and truly decentralized.

iBTC Network (IBTC) tokenoomika

iBTC Network (IBTC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IBTC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse iBTC Network (IBTC) kohta Kui palju on iBTC Network (IBTC) tänapäeval väärt? Reaalajas IBTC hind USD on 114,385 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune IBTC/USD hind? $ 114,385 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind IBTC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on iBTC Network turukapitalisatsioon? IBTC turukapitalisatsioon on $ 4.07M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on IBTC ringlev varu? IBTC ringlev varu on 35.58 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim IBTC (ATH) hind? IBTC saavutab ATH hinna summas 656,686 USD . Mis oli kõigi aegade IBTC madalaim (ATL) hind? IBTC nägi ATL hinda summas 49,611 USD . Milline on IBTC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine IBTC kauplemismaht on -- USD . Kas IBTC sel aastal kõrgemale ka suundub? IBTC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IBTC hinna ennustust

