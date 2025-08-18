Mis on Hestia (HESTIA)

HESTIA is a deflationary token on Base Chain that builds upon CIRCLE's foundation through its innovative Chaos Engine. It creates scarcity by burning tokens while building USDC reserves, which are strategically deployed to support price floors and generate trading volume. The project uniquely combines automated liquidity management, AI-ready infrastructure, and ecosystem integration with CIRCLE, aiming for a sustainable deflationary model. Key features include daily automated burns via Hestia's Rage function, a configurable smart contract for future AI governance, and a synergistic relationship with CIRCLE's ecosystem through fee sharing and liquidity support.

Üksuse Hestia (HESTIA) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Hestia (HESTIA) tokenoomika

Hestia (HESTIA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HESTIA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hestia (HESTIA) kohta Kui palju on Hestia (HESTIA) tänapäeval väärt? Reaalajas HESTIA hind USD on 1.76 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HESTIA/USD hind? $ 1.76 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HESTIA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Hestia turukapitalisatsioon? HESTIA turukapitalisatsioon on $ 1.00M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HESTIA ringlev varu? HESTIA ringlev varu on 569.68K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HESTIA (ATH) hind? HESTIA saavutab ATH hinna summas 2.74 USD . Mis oli kõigi aegade HESTIA madalaim (ATL) hind? HESTIA nägi ATL hinda summas 0.668389 USD . Milline on HESTIA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HESTIA kauplemismaht on -- USD . Kas HESTIA sel aastal kõrgemale ka suundub? HESTIA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HESTIA hinna ennustust

