Rohkem infot HESTIA

HESTIA Hinnainfo

HESTIA Valge raamat

HESTIA Ametlik veebisait

HESTIA Tokenoomika

HESTIA Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Hestia logo

Hestia hind (HESTIA)

Loendis mitteolevad

1 HESTIA/USD reaalajas hind:

$1.76
$1.76$1.76
-1.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Hestia (HESTIA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:47:27 (UTC+8)

Hestia (HESTIA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.76
$ 1.76$ 1.76
24 h madal
$ 1.84
$ 1.84$ 1.84
24 h kõrge

$ 1.76
$ 1.76$ 1.76

$ 1.84
$ 1.84$ 1.84

$ 2.74
$ 2.74$ 2.74

$ 0.668389
$ 0.668389$ 0.668389

-2.36%

-1.95%

-3.05%

-3.05%

Hestia (HESTIA) reaalajas hind on $1.76. Viimase 24 tunni jooksul HESTIA kaubeldud madalaim $ 1.76 ja kõrgeim $ 1.84 näitab aktiivset turu volatiivsust. HESTIAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.74 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.668389.

Lüliajalise tootluse osas on HESTIA muutunud -2.36% viimase tunni jooksul, -1.95% 24 tunni vältel -3.05% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Hestia (HESTIA) – turuteave

$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M

--
----

$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M

569.68K
569.68K 569.68K

569,667.5537212489
569,667.5537212489 569,667.5537212489

Hestia praegune turukapitalisatsioon on $ 1.00M -- 24 tunnise kauplemismahuga. HESTIA ringlev varu on 569.68K, mille koguvaru on 569667.5537212489. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.00M.

Hestia (HESTIA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Hestia ja USD hinnamuutus $ -0.035224595247276.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Hestia ja USD hinnamuutus $ +0.1025685760.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Hestia ja USD hinnamuutus $ +1.4844547520.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Hestia ja USD hinnamuutus $ +0.6236196116642951.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.035224595247276-1.95%
30 päeva$ +0.1025685760+5.83%
60 päeva$ +1.4844547520+84.34%
90 päeva$ +0.6236196116642951+54.88%

Mis on Hestia (HESTIA)

HESTIA is a deflationary token on Base Chain that builds upon CIRCLE's foundation through its innovative Chaos Engine. It creates scarcity by burning tokens while building USDC reserves, which are strategically deployed to support price floors and generate trading volume. The project uniquely combines automated liquidity management, AI-ready infrastructure, and ecosystem integration with CIRCLE, aiming for a sustainable deflationary model. Key features include daily automated burns via Hestia's Rage function, a configurable smart contract for future AI governance, and a synergistic relationship with CIRCLE's ecosystem through fee sharing and liquidity support.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Hestia (HESTIA) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Hestia hinna ennustus (USD)

Kui palju on Hestia (HESTIA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hestia (HESTIA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hestia nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Hestia hinna ennustust kohe!

HESTIA kohalike valuutade suhtes

Hestia (HESTIA) tokenoomika

Hestia (HESTIA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HESTIA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hestia (HESTIA) kohta

Kui palju on Hestia (HESTIA) tänapäeval väärt?
Reaalajas HESTIA hind USD on 1.76 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HESTIA/USD hind?
Praegune hind HESTIA/USD on $ 1.76. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Hestia turukapitalisatsioon?
HESTIA turukapitalisatsioon on $ 1.00M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HESTIA ringlev varu?
HESTIA ringlev varu on 569.68K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HESTIA (ATH) hind?
HESTIA saavutab ATH hinna summas 2.74 USD.
Mis oli kõigi aegade HESTIA madalaim (ATL) hind?
HESTIA nägi ATL hinda summas 0.668389 USD.
Milline on HESTIA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HESTIA kauplemismaht on -- USD.
Kas HESTIA sel aastal kõrgemale ka suundub?
HESTIA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HESTIA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:47:27 (UTC+8)

Hestia (HESTIA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.