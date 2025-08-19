Rohkem infot HADES

Hades hind (HADES)

Loendis mitteolevad

1 HADES/USD reaalajas hind:

$0.01336012
-6.30%1D
Hades (HADES) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 00:39:17 (UTC+8)

Hades (HADES) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01335973
24 h madal
$ 0.01428502
24 h kõrge

$ 0.01335973
$ 0.01428502
$ 9.67
$ 0.0
-0.20%

-6.37%

+5.23%

+5.23%

Hades (HADES) reaalajas hind on $0.01336012. Viimase 24 tunni jooksul HADES kaubeldud madalaim $ 0.01335973 ja kõrgeim $ 0.01428502 näitab aktiivset turu volatiivsust. HADESkõigi aegade kõrgeim hind on $ 9.67 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0.

Lüliajalise tootluse osas on HADES muutunud -0.20% viimase tunni jooksul, -6.37% 24 tunni vältel +5.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Hades (HADES) – turuteave

$ 0.00
--
$ 863.95K
$ 863.95K$ 863.95K

0.00
64,619,549.75534856
Hades praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. HADES ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 64619549.75534856. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 863.95K.

Hades (HADES) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Hades ja USD hinnamuutus $ -0.00090961687944911.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Hades ja USD hinnamuutus $ +0.0015453931.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Hades ja USD hinnamuutus $ +0.0007265126.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Hades ja USD hinnamuutus $ +0.000662100628449401.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00090961687944911-6.37%
30 päeva$ +0.0015453931+11.57%
60 päeva$ +0.0007265126+5.44%
90 päeva$ +0.000662100628449401+5.21%

Mis on Hades (HADES)

Üksuse Hades (HADES) allikas

Ametlik veebisait

Hades hinna ennustus (USD)

Kui palju on Hades (HADES) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hades (HADES) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hades nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Hades hinna ennustust kohe!

HADES kohalike valuutade suhtes

Hades (HADES) tokenoomika

Hades (HADES) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HADES tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hades (HADES) kohta

Kui palju on Hades (HADES) tänapäeval väärt?
Reaalajas HADES hind USD on 0.01336012 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HADES/USD hind?
Praegune hind HADES/USD on $ 0.01336012. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Hades turukapitalisatsioon?
HADES turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HADES ringlev varu?
HADES ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HADES (ATH) hind?
HADES saavutab ATH hinna summas 9.67 USD.
Mis oli kõigi aegade HADES madalaim (ATL) hind?
HADES nägi ATL hinda summas 0.0 USD.
Milline on HADES kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HADES kauplemismaht on -- USD.
Kas HADES sel aastal kõrgemale ka suundub?
HADES võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HADES hinna ennustust.
Hades (HADES) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.